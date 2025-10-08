Guus Hiddink wilde Hedwiges Maduro helpen bij Almere City, maar club liet hem lopen

Hedwiges Maduro neemt Almere City kwalijk dat de club de kans heeft laten lopen om Guus Hiddink aan te stellen als adviseur, op het moment dat Maduro er trainer was. Dat vertelt de clubloze coach in het programma De Maaskantine van Sportnieuws.

Maduro werd vorig seizoen al vroegtijdig verslagen toen Almere City slecht begon aan het seizoen in de Eredivisie. De voormalig speler van Ajax weet echter zeker dat het anders had kunnen lopen als de club uit Flevoland beter naar hem had geluisterd. Maduro wilde namelijk met Guus Hiddink als adviseur in zee gaan. Hiddink wilde dat ook, alleen vanuit de clubleiding van Almere City bleef het angstvallig stil.

"Vanaf het begin was het mijn idee om een ervaren coach naast me neer te zetten", begint Maduro in het programma De Maaskantine. "Ik heb vóór het seizoen heel veel met Guus Hiddink gesproken. Die stelde voor om in de voorbereiding mee te draaien. Hij zou me dan bijvoorbeeld kunnen helpen wanneer ik met mijn vuist op tafel moest slaan en wanneer niet", vertelt de voormalig international van het Nederlands elftal.

Alleen besloot de toenmalig technisch manager Johan Hansma, inmiddels actief in diezelfde functie bij SC Heerenveen, niet door te pakken: "Guus moest eigenlijk achter Johan aan, terwijl het andersom had moeten zijn. Ik heb meerdere keren naar Johan gestuurd dat hij Guus moest bellen, omdat hij me meermaals gevraagd heeft naar het schema van de voorbereiding en wanneer hij zou kunnen komen. Dat heeft allemaal te lang geduurd. Uiteindelijk heeft Guus gezegd: dan niet."

