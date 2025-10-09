KNVB richt zich in aanloop naar verkiezingen tot politiek Den Haag

De KNVB heeft zich donderdag gericht tot politiek Den Haag met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 29 oktober. De voetbalbond benadrukt in het bericht, dat door vele Nederlandse clubs gedeeld werd, het maatschappelijke belang van voetbal, maar ook het belang van structurele ondersteuning van de sport.

"Het voetbalvaantje. Klein in vorm, groot in betekenis", steekt de KNVB van wal richting de politici. "Al decennialang staat het symbool voor respect, sportiviteit en verbinding. Voor de wedstrijd wisselen aanvoerders het uit, een ritueel dat laat zien waar voetbal echt om draait: samen spelen, samen strijden, samen beleven."

De voetbalbond stelt dat voetbal mensen samenbrengt en daarom ontzettend van belang is. "Jong en oud, stad en dorp, arm en rijk. Op het veld, langs de lijn en in de kantine ontmoeten we elkaar. Een chauffeur en een chirurg in hetzelfde team, kinderen die buiten hun eigen bubbel leren omgaan met verschillen. Waar je ook vandaan komt, als de bal rolt dan willen we hetzelfde", vervolgt de bond.

Juist in tijden van polarisatie laat voetbal zien dat verschillen geen muren hoeven te zijn, maar we juist bruggen kunnen slaan. Het stadion, de amateurclub, het veld in de wijk; overal vieren we samen emotie, spanning en plezier. We vieren het voetbal. Daarom overhandigen we dit voetbalvaantje aan de politiek. Een teken van respect en een uitnodiging om samen te bouwen aan verbinding. We wensen jullie een prettige wedstrijd op 29 oktober", besluit de KNVB met een verwijzing richting de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

