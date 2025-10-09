Andries Jonker in beeld als directeur voetbal bij Benfica

Andries Jonker kan zijn carrière mogelijk vervolgen bij Benfica. De voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is namelijk in beeld als directeur voetbal van de Portugese topclub. Dat melden de Portugese sportkranten A Bola en Record.

Jonker zit zonder werk nadat zijn aflopende contract als bondscoach van de Oranje vrouwen niet werd verlengd. Mogelijk komt daar snel verandering in, aangezien hij door Martim Meyer naar voren is geschoven bij Benfica als beoogde directeur voetbal. Of Jonker daadwerkelijk aan de slag gaat in Portugal, hangt wel af van de komende voorzittersverkiezingen. Meyer is een van de kandidaten voor die positie en mocht hij de verkiezingen winnen, dan krijgt Jonker een centrale rol in de sportieve organisatie van de club.

Artikel gaat verder onder video

Het is de bedoeling dat Jonker dan verantwoordelijk wordt voor de structuur van het voetbalbeleid bij Benfica, van jeugdopleiding en scouting tot de strategische koers van het eerste elftal. Mayer en Jonker hebben al meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd en liggen op een lijn wat betreft de te varen koers van As Águias. Jonker zal zich gaan richten op de lange termijn, terwijl de sportief directeur en de hoofdtrainer, sinds kort José Mourinho, zich bezighouden met de dagelijkse gang van zaken.

Portugese media stellen at Mayer en Jonker donderdagmiddag zullen worden gepresenteerd als kandidaten in een hotel in Lissabon. Op 25 oktober staat de eerste stemronde van de verkiezingen gepland. Mocht niemand een absolute meerderheid krijgen, dan volgt op 8 november een tweede stemronde.