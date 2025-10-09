Scheidsrechtersbaas Van Meenen door het stof: 'We zijn te vaak in het nieuws geweest'

Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken betaald voetbal van de KNVB, baalt van de vele fouten die er de voorbije weken door de arbitrage zijn gemaakt. Volgen de scheidsrechtersbaas is de arbitrage goed begonnen, maar de laatste tijd te vaak in het nieuws geweest.

Bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 wordt Van Meenen geconfronteerd met enkele dubieuze beslissingen die scheidsrechters de voorbije weken namen. Zo gaf scheidsrechter Robin Hensgens een bizarre tweede gele kaart aan Hristiyan Petrov tijdens Feyenoord - sc Heerenveen, terwijl Alex Bos een uiterst discutabele strafschop toekende aan FC Twente tegen NAC Breda. Ook was er nog een treffer van FC Groningen tegen Telstar, die scheidsrechter Erwin Blank ondanks een overduidelijke duw liet staan.

Artikel gaat verder onder video

"In topsport ben je nooit helemaal tevreden en we leggen de lat hoog", wordt Van Meenen geciteerd door de NOS. "Het eerste blok tot aan de eerste interlandperiode hebben we goed gepresteerd. Daarna, tot aan de huidige interlandperiode, zijn we te vaak in het nieuws geweest. Bij een aantal momenten hebben we niet goed opgetreden in situaties dat de VAR de scheidsrechter had kunnen redden. Dat is niet lekker."

Volgens Van Meenen wordt iedere wedstrijd geëvalueerd. "De scheidsrechters zijn kritisch en wij zijn kritisch. Ze fluiten wel in het profvoetbal. Dan moet het goed zijn", vervolgt hij. "De kunst is om geen fouten te maken die invloed hebben op het verloop van een wedstrijd. Scheidsrechters gaan het veld in om alles zo goed mogelijk te zien. Ze nemen gemiddeld 200 tot 250 beslissingen. Het gaat vaak om die twee, drie die er toe doen: een rode kaart, een strafschop", besluit Van Meenen.