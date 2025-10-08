Live voetbal 5

Bas Sibum grijpt in en zet doelman Fabian de Keijzer uit basis bij Heracles Almelo

Bas Sibum Heracles Almelo
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
8 oktober 2025, 18:57

Heracles Almelo-doelman Fabian de Keijzer is zijn plek onder de lat kwijt in Almelo. Die ingrijpende beslissing heeft trainer Bas Sibum genomen na de teleurstellende start van het seizoen van de Overijsselse club.

De beslissing van Sibum houdt in dat Timo Jansink voorlopig de nieuwe eerste doelman van de hekkensluiter van de Eredivisie is. De beslissing is genomen na de verloren derby op bezoek bij FC Twente (2-1) in de Eredivisie: "Wij analyseren met de staf wekelijks onze wedstrijden en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat dit een goed moment is om een wissel toe te passen", vertelt Sibum bij RTV Oost.

Artikel gaat verder onder video

De oefenmeester van de Almeloërs, die direct een zwaar eerste seizoen kent bij de zwart-witten, is lovend over de 22-jarige Jansink: "Timo is een koele kikker en als keeper een boom van een vent met een enorme reach. Hij pakt soms ballen die onhoudbaar ogen, maar dan zit hij er op het laatste moment toch nog aan. Hij is een jongen uit de regio en heeft lang naar dit moment toegewerkt. Hij heeft ook altijd hárd gewerkt, zonder een onvertogen woord. Het is mooi voor hem dat die kans nu komt."

De beslissing van Sibum laat wel zien dat de druk erop staat bij Heracles, dat pas drie punten heeft gepakt. De eerstvolgende wedstrijd na de interlandperiode wordt direct een zware dobber. Dan komt koploper Feyenoord namelijk op bezoek in Almelo.

Bas Sibum

Bas Sibum
Heracles Almelo
Team: Heracles
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (26 dec. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
8
-5
7
15
NAC
8
-6
7
16
PEC
8
-8
7
17
Excelsior
8
-10
6
18
Heracles
8
-13
3

Complete Stand

