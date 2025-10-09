Oud-Ajacied Andy van der Meijde ligt bij zijn volgers onder vuur na interview met Dilan Yeşilgöz

Andy van der Meijde krijgt op sociale media flink wat kritiek. De voormalig profvoetballer publiceerde onlangs op zijn YouTube-kanaal een aflevering met VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz-Zegerius, en dat valt bij veel van zijn volgers slecht.

Van der Meijde, oud-speler van onder meer Ajax en Internazionale, maakt al jaren een luchtige serie op YouTube, waarin hij rijdend door Nederland bekende Nederlanders op een gezellige manier interviewt. In eerste instantie deed hij dat vooral met profvoetballers. Zo waren bijvoorbeeld Arne Slot en Romelu Lukaku in het verleden te gast.

De laatste jaren heeft Van der Meijde zijn blik verbreed, waardoor ook andere BN’ers aanschuiven. Dit keer was politica Yeşilgöz te gast, maar dat is bij zijn vaste publiek niet goed gevallen.

Onder de video op YouTube regent het negatieve reacties. “Dit vind ik nou heel jammer, zulke figuren verdienen geen podium”, schrijft een kijker. “Ik had dit niet verwacht van Andy, ik had je hoog zitten”, reageert een ander. Een derde kijker kijkt hierdoor niet meer naar de Youtube-serie: “Helaas Andy, we gaan je ontvolgen.”

De commotie werd woensdagavond besproken in het programma Vandaag Inside. Aan tafel werd de kritiek overdreven genoemd. Presentator Wilfred Genee onthulde bovendien dat Yeşilgöz zichzelf had uitgenodigd voor de aflevering en dus niet door Van der Meijde was benaderd.

