AD speculeert over ontslag Rijsdijk bij Almere City: 'Het komt er totaal niet uit'

Trainer Jeroen Rijsdijk lijkt zich serieus zorgen te moeten maken voor zijn baan bij Almere City. Hoewel de degradant met een van de ruimste budgetten van de Keuken Kampioen Divisie werkt, staat de club na acht speelronden op een zeer teleurstellende zestiende plaats in de competitie. Vanavond (vrijdag) wacht een thuisduel met Vitesse.

De 48-jarie Rijsdijk keerde in januari van dit jaar terug bij Almere, nadat hij in november op straat was gezet door Sparta Rotterdam. De coach kon echter niet voorkomen dat de club als nummer achttien van de Eredivisie rechtstreeks degradeerde. Op het tweede niveau werd Almere voor aanvang van het seizoen tot de favorieten voor promotie gerekend, maar die rol wordt vooralsnog niet waargemaakt. Van de acht gespeelde wedstrijden verloor de ploeg van Rijsdijk er vijf, waardoor Almere nu net boven drie Jong-ploegen én het met -12 punten gestarte Vitesse staat.

In de AD Voetbalpodcast betitelt KKD-volger Bob Hermus de situatie bij Almere als 'bijna elke week dramatisch, op een paar uitzonderingen daargelaten'. Hermus noemt de 5-0 thuiszege op FC Eindhoven 'de uitzondering op de regel'. "Maar wat ik verder van ze gezien heb is echt te weinig. Zeker omdat je van tevoren zou denken dat ze met die selectie voor de titel gaan spelen. Nee, er is niet bezuinigd, ze hebben alles op alles gezet om rechtstreeks terug te keren met een aantal serieuze aankopen. Alleen: het rendeert nog niet echt. Alleen Byron Burgering blijft zijn ding doen dat hij bij FC Den Bosch al deed."

"Je vraagt je ook af hoelang Rijsdijk nog kan blijven zitten, daar", vervolgt Hermus. "Voor hem is het wel moeilijk. Hij is natuurlijk heel lelijk weggegaan bij Sparta, terwijl hij nog best houdbaar was. Toen is hij bij Almere terechtgekomen en in een uitzichtloze situatie gedegradeerd, daar was eigenlijk niets meer aan te doen. Nu heeft hij wel een selectie gekregen waarmee hij terug kan keren, maar het komt er totaal niet uit", aldus de journalist. Voor Vitesse, dat al tien punten vergaarde uit de zeven gespeelde wedstrijden en daarmee nu op -2 staat, ziet Hermus vanavond dan ook kansen. "Die zullen wel bloed ruiken bij Almere", vermoedt de journalist.