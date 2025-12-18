Live voetbal

Justin Bijlow: 'Ik heb het gevoel dat we als team geen connectie hebben'

Justin Bijlow en Robin van Persie
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 december 2025, 07:49

Justin Bijlow zit er zichtbaar doorheen na de dramatische bekeruitschakeling van Feyenoord tegen SC Heerenveen (2-3). De 27-jarige doelman ziet dat zijn ploeg met grote problemen kampt.

Bijlow kreeg in de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. De keeper van Feyenoord droeg bovendien de aanvoerdersband, maar zag de wedstrijd in De Kuip volledig anders verlopen dan hij had gehoopt.

Artikel gaat verder onder video

De doelman is realistisch over de situatie. “Dit is gewoon niet goed genoeg voor een club als Feyenoord. Dat moet heel snel veranderen. Als het niet goed gaat met mijn Feyenoord, doet dat mij pijn. Dit is mijn club en het enige wat ik wil, is dat Feyenoord het goed doet.”

Waar de oorzaak ligt, vindt Bijlow lastig te benoemen, al ziet hij wel een terugkerend patroon. “Ik heb het gevoel dat we als team geen connectie hebben. We kijken niet naar elkaar en staan niet met z’n allen vrij. Dan maak je het jezelf erg moeilijk en wordt het speelveld veel te groot.”

Na afloop zocht de aanvoerder samen met trainer Robin van Persie de boze supporters op. “Ik denk dat de supporters het verdienen om zich uit te spreken en ze hebben daar alle recht toe. Dan moeten wij als spelersgroep er staan en de klappen opvangen. De supporters verdienen dit niet.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Van Persie over gesprek met fans: 'Ik vind dat ik daar moet staan'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Luciano Valente baalt van de tegentreffer van Heerenveen

Heerenveen schakelt Feyenoord uit, Van Persie en Bijlow in gesprek met boze fans

  • Gisteren, 23:02
  • Gisteren, 23:02
Bas Nijhuis

Feyenoord-fans woest: Bas Nijhuis ziet zuivere penalty over het hoofd

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
580 Reacties
41 Dagen lid
1.419 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De hele weg die onder Arne Slot is ingezet, is volledig verdwenen. Het is eerlijk gezegd een klein wonder dat Feyenoord nog tweede staat, maar laat je vooral niet misleiden door de ranglijst.. dat komt vooral doordat de concurrentie structureel punten laat liggen. Als er niets verandert, sta je straks gewoon zesde of zevende. Tegen Feyenoord spelen is inmiddels een feest voor elke tegenstander, een ploeg zonder idee, zonder plan, zonder herkenbare structuur. De beste aankopen worden simpelweg genegeerd. Geen Borges, geen Tengstedt. Terwijl je bij Borges tenminste nog een man voorbij ziet komen; bij Sliti zie ik dat werkelijk geen enkele keer gebeuren. Achterin weet niemand meer wat hij moet doen. Er is geen organisatie, geen duidelijkheid, geen automatisme. Dit team schreeuwt om een trainer met visie en structuur. Voor mij is het duidelijk, dit elftal heeft nu een ervaren trainer nodig die weet wat hij doet. Er is genoeg gezien. Van Persie gaat Feyenoord op deze manier alleen maar verder het moeras in trekken. Dit is niet het moment voor een jonge trainer die alles nog moet leren en vooral zijn best wil doen. Er moet actie worden ondernomen. En snel. Met een trainer die wel weet hoe je een ploeg neerzet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
580 Reacties
41 Dagen lid
1.419 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De hele weg die onder Arne Slot is ingezet, is volledig verdwenen. Het is eerlijk gezegd een klein wonder dat Feyenoord nog tweede staat, maar laat je vooral niet misleiden door de ranglijst.. dat komt vooral doordat de concurrentie structureel punten laat liggen. Als er niets verandert, sta je straks gewoon zesde of zevende. Tegen Feyenoord spelen is inmiddels een feest voor elke tegenstander, een ploeg zonder idee, zonder plan, zonder herkenbare structuur. De beste aankopen worden simpelweg genegeerd. Geen Borges, geen Tengstedt. Terwijl je bij Borges tenminste nog een man voorbij ziet komen; bij Sliti zie ik dat werkelijk geen enkele keer gebeuren. Achterin weet niemand meer wat hij moet doen. Er is geen organisatie, geen duidelijkheid, geen automatisme. Dit team schreeuwt om een trainer met visie en structuur. Voor mij is het duidelijk, dit elftal heeft nu een ervaren trainer nodig die weet wat hij doet. Er is genoeg gezien. Van Persie gaat Feyenoord op deze manier alleen maar verder het moeras in trekken. Dit is niet het moment voor een jonge trainer die alles nog moet leren en vooral zijn best wil doen. Er moet actie worden ondernomen. En snel. Met een trainer die wel weet hoe je een ploeg neerzet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
2 - 3
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0
2022/2023
Feyenoord
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel