Justin Bijlow zit er zichtbaar doorheen na de dramatische bekeruitschakeling van Feyenoord tegen SC Heerenveen (2-3). De 27-jarige doelman ziet dat zijn ploeg met grote problemen kampt.
Bijlow kreeg in de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. De keeper van Feyenoord droeg bovendien de aanvoerdersband, maar zag de wedstrijd in De Kuip volledig anders verlopen dan hij had gehoopt.
De doelman is realistisch over de situatie. “Dit is gewoon niet goed genoeg voor een club als Feyenoord. Dat moet heel snel veranderen. Als het niet goed gaat met mijn Feyenoord, doet dat mij pijn. Dit is mijn club en het enige wat ik wil, is dat Feyenoord het goed doet.”
Waar de oorzaak ligt, vindt Bijlow lastig te benoemen, al ziet hij wel een terugkerend patroon. “Ik heb het gevoel dat we als team geen connectie hebben. We kijken niet naar elkaar en staan niet met z’n allen vrij. Dan maak je het jezelf erg moeilijk en wordt het speelveld veel te groot.”
Na afloop zocht de aanvoerder samen met trainer Robin van Persie de boze supporters op. “Ik denk dat de supporters het verdienen om zich uit te spreken en ze hebben daar alle recht toe. Dan moeten wij als spelersgroep er staan en de klappen opvangen. De supporters verdienen dit niet.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De hele weg die onder Arne Slot is ingezet, is volledig verdwenen. Het is eerlijk gezegd een klein wonder dat Feyenoord nog tweede staat, maar laat je vooral niet misleiden door de ranglijst.. dat komt vooral doordat de concurrentie structureel punten laat liggen. Als er niets verandert, sta je straks gewoon zesde of zevende. Tegen Feyenoord spelen is inmiddels een feest voor elke tegenstander, een ploeg zonder idee, zonder plan, zonder herkenbare structuur. De beste aankopen worden simpelweg genegeerd. Geen Borges, geen Tengstedt. Terwijl je bij Borges tenminste nog een man voorbij ziet komen; bij Sliti zie ik dat werkelijk geen enkele keer gebeuren. Achterin weet niemand meer wat hij moet doen. Er is geen organisatie, geen duidelijkheid, geen automatisme. Dit team schreeuwt om een trainer met visie en structuur. Voor mij is het duidelijk, dit elftal heeft nu een ervaren trainer nodig die weet wat hij doet. Er is genoeg gezien. Van Persie gaat Feyenoord op deze manier alleen maar verder het moeras in trekken. Dit is niet het moment voor een jonge trainer die alles nog moet leren en vooral zijn best wil doen. Er moet actie worden ondernomen. En snel. Met een trainer die wel weet hoe je een ploeg neerzet.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De hele weg die onder Arne Slot is ingezet, is volledig verdwenen. Het is eerlijk gezegd een klein wonder dat Feyenoord nog tweede staat, maar laat je vooral niet misleiden door de ranglijst.. dat komt vooral doordat de concurrentie structureel punten laat liggen. Als er niets verandert, sta je straks gewoon zesde of zevende. Tegen Feyenoord spelen is inmiddels een feest voor elke tegenstander, een ploeg zonder idee, zonder plan, zonder herkenbare structuur. De beste aankopen worden simpelweg genegeerd. Geen Borges, geen Tengstedt. Terwijl je bij Borges tenminste nog een man voorbij ziet komen; bij Sliti zie ik dat werkelijk geen enkele keer gebeuren. Achterin weet niemand meer wat hij moet doen. Er is geen organisatie, geen duidelijkheid, geen automatisme. Dit team schreeuwt om een trainer met visie en structuur. Voor mij is het duidelijk, dit elftal heeft nu een ervaren trainer nodig die weet wat hij doet. Er is genoeg gezien. Van Persie gaat Feyenoord op deze manier alleen maar verder het moeras in trekken. Dit is niet het moment voor een jonge trainer die alles nog moet leren en vooral zijn best wil doen. Er moet actie worden ondernomen. En snel. Met een trainer die wel weet hoe je een ploeg neerzet.