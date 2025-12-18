zit er zichtbaar doorheen na de dramatische bekeruitschakeling van Feyenoord tegen SC Heerenveen (2-3). De 27-jarige doelman ziet dat zijn ploeg met grote problemen kampt.

Bijlow kreeg in de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. De keeper van Feyenoord droeg bovendien de aanvoerdersband, maar zag de wedstrijd in De Kuip volledig anders verlopen dan hij had gehoopt.

Artikel gaat verder onder video

De doelman is realistisch over de situatie. “Dit is gewoon niet goed genoeg voor een club als Feyenoord. Dat moet heel snel veranderen. Als het niet goed gaat met mijn Feyenoord, doet dat mij pijn. Dit is mijn club en het enige wat ik wil, is dat Feyenoord het goed doet.”

Waar de oorzaak ligt, vindt Bijlow lastig te benoemen, al ziet hij wel een terugkerend patroon. “Ik heb het gevoel dat we als team geen connectie hebben. We kijken niet naar elkaar en staan niet met z’n allen vrij. Dan maak je het jezelf erg moeilijk en wordt het speelveld veel te groot.”

Na afloop zocht de aanvoerder samen met trainer Robin van Persie de boze supporters op. “Ik denk dat de supporters het verdienen om zich uit te spreken en ze hebben daar alle recht toe. Dan moeten wij als spelersgroep er staan en de klappen opvangen. De supporters verdienen dit niet.”