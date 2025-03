Farioli gooit opstelling Ajax om tegen Frankfurt: drie verdedigers én een basisdebutant

De opstelling van Ajax voor de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League is bekend. Francesco Farioli heeft, zoals verwacht, een flink aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het uitduel met PEC Zwolle van afgelopen zondag. Zo begint Brian Brobbey, die in de laatste competitiewedstrijd geblesseerd uitviel, in Duitsland op de bank. Don-Angelo Konadu maakt zijn basisdebuut.

Farioli geeft met zijn opstelling een duidelijk signaal af. De Italiaan liet in de aanloop naar het tweede duel met Eintracht Frankfurt nog doorschemeren dat hij de Europa League net zo belangrijk vindt als de Eredivisie, maar op basis van zijn keuzes voor de wedstrijd in Duitsland valt een andere conclusie te trekken. Farioli houdt spelers als Anton Gaaei, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Mika Godts allemaal op de bank. Matheus is zoals verwacht de doelman, terwijl Farioli achterin, volgens Johan Inan, kiest voor drie verdedigers: Daniele Rugani, Ahmetcan Kaplan en Dies Janse. Lucas Rosa en Oliver Edvardsen fungeren naar verluidt als wingbacks.

Naast Gaaei en Hato begint ook Josip Sutalo op de bank. De Kroaat is dit seizoen een van de uitblinkers bij Ajax, maar zal in Frankfurt enkel als invaller in actie kunnen komen. Youri Baas behoort niet tot de wedstrijdselectie. Op het middenveld heeft Farioli een plekje ingeruimd voor Davy Klaassen, die terugkeert van een schorsing na zijn rode kaart tegen Union Sint-Gillis in de vorige ronde, Branco van den Boomen en Jorthy Mokio. Jordan Henderson ontbreekt vanwege een schorsing. Steven Berghuis en Don-Angelo Konadu zijn op papier de enige aanvallers in het elftal van Ajax dat aantreedt tegen Eintracht Frankfurt. Naast Brobbey en Godts begint dus ook Bertrand Traoré op de bank. De rechtsbuiten viel afgelopen zondag op bezoek bij PEC Zwolle nog in voor de geblesseerd uitgevallen Brobbey.

Opstelling Ajax: Matheus; Rugani, Janse, Kaplan; Rosa, Van den Boomen, Mokio, Edvardsen; Berghuis, Klaassen; Konadu.

Voorsprong voor Eintracht Frankfurt

Ajax moet donderdagavond aan de bak, wil het zich plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers openden vorige week donderdag in de heenwedstrijd weliswaar de score via Brobbey, maar zagen Eintracht Frankfurt niet veel later langszij komen. De Duitsers kwamen halverwege de tweede helft op voorsprong en trokken die over de streep (1-2), waardoor zij met een voordeel toewerken naar de return. Ajax zal in Frankfurt met een doelpunt verschil moeten winnen om er in ieder geval een verlenging uit te slepen.

De tweede ontmoeting tussen Eintracht Frankfurt en Ajax begint om 18.45 uur. De winnaar van dit tweeluik neemt het in de kwartfinales op tegen Tottenham Hotspur of AZ.

Volg de ontwikkelingen rondom Eintracht Frankfurt - Ajax hier live!

