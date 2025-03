Eintracht Frankfurt komt een paar uur voor aftrap tegen Ajax met heel slecht nieuws

Eintracht Frankfurt heeft een paar uur voor de aftrap van de return tegen Ajax in de achtste finales van de Europa League een flinke dreun te verwerken gekregen. De Duitsers kunnen donderdagavond geen beroep doen op . De doelman kampt met een ‘pijnlijke blessure aan zijn scheenbeen’ en heeft daardoor een streep moeten zetten door de tweede ontmoeting met de Amsterdammers. Kauã Santos is zijn vervanger, zo maakt Eintracht Frankfurt bekend.

Trapp maakte in de zomer van 2019 de overstap van Paris Saint-Germain naar Eintracht Frankfurt. Dit seizoen keepte hij vooralsnog 31 wedstrijden voor de huidige nummer vier van Duitsland. Hij stond afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin nog negentig minuten onder de lat. Krapp kon niet voorkomen dat de ploeg uit Berlijn er met een 1-2 overwinning vandoor ging en Eintracht Frankfurt daarmee de derde competitienederlaag op een rij bezorgde. Daarvoor verloor de tegenstander van Ajax al van Bayern München (4-0) en Bayer Leverkusen (1-4).

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli sleutelt flink aan basiself voor duel met Eintracht

Eintracht Frankfurt hoopt zich donderdagavond ten koste van Ajax te verzekeren van een plek in de kwartfinales van de Europa League en heeft na de 1-2 overwinning in Amsterdam goede papieren om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat zal dan wel moeten gebeuren zonder Trapp. De doelman heeft een scheenbeenblessure opgelopen en is daardoor niet beschikbaar voor de tweede ontmoeting met Ajax. Dat is een flinke aderlating voor Eintracht Frankfurt. Trapp keepte dit seizoen zeven wedstrijden in de Europa League en hield driemaal zijn doel schoon. Zijn vervanger Kauã Santos is een 21-jarige sluitpost uit Brazilië. Hij verscheen dit seizoen vooralsnog zeven keer onder de lat. Santos hield slechts eenmaal zijn doel schoon en moest dertien keer vissen, waardoor vier keer in de Europa League (3-3 tegen Viktoria Pilsen en 1-3 winst bij Besiktas).

Volg de ontwikkelingen rondom Eintracht Frankfurt - Ajax hier live!

ℹ️ 𝐀𝐮𝐬𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐩𝐩!



Eintracht Frankfurt muss beim heutigen Achtelfinal-Rückspiel gegen den AFC Ajax auf Kapitän Kevin Trapp verzichten. Den 34-jährigen Torhüter plagt eine schmerzhafte Blessur am Schienbein.



Für Trapp wird Kaua Santos zwischen den Pfosten… pic.twitter.com/Sm1lwM1YD9 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 13, 2025

Geen Pasveer bij Ajax

Naast Eintracht Frankfurt mist ook Ajax zijn eerste doelman. Remko Pasveer liep vorige week in de heenwedstrijd een liesblessure op en staat daardoor naar verwachting vijf tot zes weken aan de kant. Pasveer wordt donderdagavond vervangen door Matheus. De Braziliaanse sluitpost, die wordt gehuurd van SC Braga, was in eerste instantie niet speelgerechtigd voor de Europa League, maar kon door de blessure van Pasveer alsnog worden ingeschreven voor het toernooi.

