Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli sleutelt flink aan basiself voor duel met Eintracht

Ajax staat voor een moeilijke opgave om de achterstand tegen Eintracht Frankfurt (1-2) in Duitsland om te buigen. De Bundesliga-club staat in die competitie derde en is dan ook niet te onderschatten. Francesco Farioli gaat het donderdag hoogstwaarschijnlijk met een hoop andere namen proberen dan afgelopen week in de Johan Cruijff ArenA.

Via een kopbal van Brian Brobbey kwam Ajax een week geleden op een 1-0 voorsprong. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, al kwam Eintracht steeds beter in het spel. Remko Pasveer viel na een klein half geblesseerd uit, Jay Gorter kwam voor hem in de ploeg. De laatste twintig minuten van de eerste helft en de eerste twintig minuten van de tweede waren duidelijk voor de Duitse opponent, die ook twee keer scoorde. Hugo Larsson en Ellyes Skhiri trokken de wedstrijd de kant van Eintracht op. In de slotfase zette Ajax nog flink aan, maar een doelpunt leverde dat niet op.

De uitvallende Pasveer was na afloop - samen met het resultaat - onderwerp van gesprek. Het leek flink mis voor de ervaren goalie, waardoor Jay Gorter zich al rijk rekende voor een basisplaats in het uitduel. Matheus was namelijk niet ingeschreven in de Europa League. Dat zette Ajax deze week recht: de Braziliaan mocht door de relatief lange blessure bij Pasveer toch worden ingeschreven en zal waarschijnlijk de plek onder de lat innemen.

Volgens het Algemeen Dagblad is dat (zeker) niet de enige wijziging die Farioli doorvoert. Jorrel Hato zal zijn plek als linksback weer innemen, maar de rest van de verdediging gaat op de schop. Anton Gaaei, Josip Sutalo en Youri Baas krijgen rust, voor hen komen Lucas Rosa, Daniele Rugani en Ahmetcan Kaplan in de ploeg.

Twijfelgeval Brobbey

Kenneth Taylor is dit seizoen heel belangrijk voor de Amsterdammers, maar liep afgelopen weekend in het uitduel tegen PEC Zwolle (0-1) een lichte blessure op. Voor hem komt Kian Fitz-Jim in de plaats. Davy Klaassen en Jorthy Mokio completeren het middenveld, aangezien Jordan Henderson geschorst is na zijn late gele kaart in de Johan Cruijff ArenA. In de aanval puzzelt Farioli verder. Mika Godts is ondertussen veel wedstrijden op rij in de basis gestart, waardoor de trainer een kans lijkt te gaan geven aan Oliver Edvardsen. Op de rechtsbuitenpositie moet Steven Berghuis voor gevaar stichten. Brobbey is een twijfelgeval voor deze wedstrijd; het lijkt aannemelijk dat hij op de bank zal beginnen. Er zijn meerdere opties, maar Don-Angelo Konadu maakt een goede kans om de bonkige spits te vervangen.

Vermoedelijke opstelling Ajax in Frankfurt: Matheus; Rosa, Rugani, Kaplan, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Mokio; Berghuis, Konadu, Edvardsen.

