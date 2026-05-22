Het WK komt eraan en dat betekent voor veel voetbalfans weer het invullen van een pool. Wil jij bovenaan eindigen in jouw pool? In dit artikel zetten we handige tips op een rijtje.

Tip 1: weet waar je aan begint

Weet je weinig van voetbal? Doe dan eerst wat onderzoek naar de krachtsverhoudingen. Je kunt hier (via 'outrights') bijvoorbeeld in één oogopslag zien welke landen favoriet zijn in hun verschillende poules en welke landen volgens de bookmakers de grootste kans maken om het WK te winnen.

Eerder dit jaar zette de FIFA de meest voorkomende uitslagen op WK's op een rijtje. Daaruit bleek dat 1-0, 2-1, 2-0 en 1-1 de meest voorkomende uitslagen zijn, in die volgorde. Met het correct voorspellen van een wedstrijd met veel doelpunten kun je een gat slaan met je tegenstanders in de pool, maar de kans is een stuk groter dat je te hoog inzet.

Op het WK 2022 werd een recordaantal van 172 doelpunten gemaakt in 64 duels, een gemiddelde van 2,68 doelpunten per wedstrijd. Het gemiddelde per wedstrijd is stabiel op de laatste WK’s: 2,64 in 2018 en 2,67 in 2014. Omdat er dit jaar 104 wedstrijden worden gespeeld, zal het totale aantal doelpunten ongetwijfeld hoger liggen.

Tip 2: kijk naar de meest waarschijnlijke uitslag

Wil je systematisch te werk gaan, dan kun je bij een willekeurige bookmaker per wedstrijd nagaan wat wordt gezien als de meest waarschijnlijke uitslag. Dat is de uitlag met de laagste quotering, waar je dus het minste geld voor terugkrijgt. Bij Nederland – Japan is dat bijvoorbeeld 1-1, met een quotering van 6,40.

Tip 3: de uiteindelijke WK-winnaar

Door de bookmakers wordt Spanje gezien als meest waarschijnlijke winnaar van het WK, maar van een 'topfavoriet' is geen sprake. Het verschil met vicewereldkampioen Frankrijk is klein. Kijkend naar de quoteringen kan de volgende indeling worden gemaakt:

Favorieten: Spanje, Frankrijk, Engeland

Serieuze kanshebbers: Argentinië, Brazilië, Portugal, Duitsland

Outsiders: Nederland, Noorwegen, België

Andere landen wordt geen serieuze kans toegedicht om het WK te winnen. Behalve naar de bookmakers kan ook worden gekeken naar de voorspelling van Opta: volgens het statistiekenbureau heeft Spanje een kans van 16 procent op de titel, gevolgd door Frankrijk met 12,7 procent. Hieruit valt dus op te maken dat er een kans van ruim 71 procent is dat beide landen naast de titel grijpen, dus staar je niet blind op wie bovenaan staat. Het correct voorspellen van de kampioen is vaak goed voor een karrenvracht aan bonuspunten en dus bij uitstek een manier om het verschil te maken.

Tip 4: hoe kies je de topscorer?

Bij veel pools kun je ook de topscorer voorspellen. Bij de bookmakers zijn Kylian Mbappé (Frankrijk) en Harry Kane (Engeland) de favorieten om als topscorer te eindigen. Outsiders zijn Lionel Messi (Argentinië), Erling Haaland (Noorwegen), Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal (Spanje).

Bij het voorspellen van de topscorer komt een aantal dingen kijken. Allereerst is het verstandig om de poules te bekijken waarin de mogelijke topscorers zich bevinden. Denk je dat zijn land relatief makkelijke wedstrijden heeft en dus veel kan scoren, of zijn de tegenstanders juist stugger?

Een andere factor is het aantal wedstrijden dat een land naar jouw verwachting gaat spelen op het WK. Er is een troostfinale, wat betekent dat vier landen het maximale aantal van zeven wedstrijden spelen.

Verder is het vaak aan te raden een spits te kiezen die de strafschoppen neemt voor zijn land, want zeker na de intrede van de VAR vormen strafschoppen een significant percentage van het aantal doelpunten op eindtoernooien. Op het WK 2022 ging het om tien procent.

Tip 5: wacht zo lang mogelijk met voorspellen

Het lijkt handig om je hele WK-pool meteen compleet in te vullen, maar daarmee laat je kansen liggen. Wie echt voor de winst gaat, doet er verstandig aan pas kort voor de aftrap een voorspelling door te geven. In de uren voor een wedstrijd kan er namelijk nog van alles veranderen: een belangrijke speler kan afhaken, een trainer kan verrassend rouleren of er ontstaat onrust binnen de selectie. Met actuele informatie maak je simpelweg betere keuzes.

Tip 6: neem meer risico als je moet inhalen

Sta je achter in het klassement van je pool? Dan heeft veilig spelen weinig zin. Net als een ploeg die in de slotfase alles op de aanval gooit, moet jij ook durven afwijken van de massa. Dat betekent niet dat je bizarre uitslagen hoeft te voorspellen, maar wel dat je kiest voor scores die nét anders zijn dan de standaard voorspellingen van de rest. Juist daarmee kun je terrein goedmaken.