WK Pool 2026: waarom Intikkertje de beste pool heeft voor voetbalfans

Het WK 2026 belooft niet alleen spektakel op het veld, maar ook daarbuiten. Voor wie het toernooi nét wat intenser wil beleven, is er een laagdrempelige manier om elke wedstrijd extra spanning te geven: meedoen aan een WK-pool.

Via InTikkertje is het mogelijk om gratis deel te nemen aan een uitgebreide WK 2026-pool, waarin voorspellingen, ranglijsten en onderlinge competitie samenkomen. De insteek is simpel: voorspel de uitslagen, verzamel punten en klim zo hoog mogelijk op de ranglijst. Ondertussen ligt er voor de beste deelnemers ook nog een prijzenpot in het verschiet.

Zo werkt de WK 2026-pool

De opzet is herkenbaar. Deelnemers voorspellen niet alleen de uitslagen van alle wedstrijden, maar geven ook aan welke landen volgens hen doorgaan naar de volgende rondes. Dat begint al vóór de aftrap van het toernooi, met voorspellingen voor de groepsfase.

Zodra bekend is welke landen de knock-outfase bereiken, kun je per ronde nieuwe voorspellingen invullen. Het gaat daarbij om de zestiende finales, achtste finales, kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de finale (inclusief troostfinale).

Wedstrijdvoorspellingen kunnen tot één minuut voor de aftrap worden aangepast. Blessures, opstellingen of last-minute wijzigingen? Je kunt er nog op inspelen.

Daarnaast worden alle punten en ranglijsten direct na iedere wedstrijd bijgewerkt, waardoor je continu zicht hebt op je positie.

Puntensysteem en competitie-element

De puntentelling is gebaseerd op nauwkeurigheid. Een exacte score levert het maximale aantal punten op, terwijl gedeeltelijk juiste voorspellingen ook beloond worden.

Voorspel je 2-0 en wordt het 2-1? Dan pak je 7 punten. Voorspel je de winst van een team of een gelijkspel correct, met afwijkende doelpuntenaantallen, pak je 5 punten. Voorspel je alleen de goals van één team correct, bijvoorbeeld 0-1 terwijl het 2-1 wordt, pak je 2 punten.

Bij knock-outwedstrijden telt alleen de stand na 90 minuten telt mee. Verlengingen en strafschoppen hebben dus geen invloed op de puntentelling.

In totaal worden er tijdens het WK 104 wedstrijden gespeeld, goed voor een maximaal haalbare score van 1040 punten bij perfecte voorspellingen.

Naast de algemene ranglijst – waarin alle deelnemers automatisch worden opgenomen – kun je ook een eigen pool aanmaken. Daarmee ontstaat direct een besloten competitie met vrienden, familie of collega’s.

Voor de fanatiekelingen zijn er bovendien handige voorspeltips per wedstrijd beschikbaar, die kunnen helpen bij het maken van strategische keuzes.