St. Juste vertoont bizar gedrag en duwt eigen dokter weg

3 mei 2026, 16:20
St Juste
Foto: © ESPN
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De emoties liepen zondagmiddag hoog op tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Zo hoog zelfs, dat Jeremiah St. Juste zijn eigen dokter, Joost van der Hoek, wegduwde.

Het moment vond plaats na een forse overtreding van Fortuna Sittard-spits Paul Gladon op de doelman van Feyenoord, Timon Wellenreuther. Hij raakte de Duitse goalie op zijn hand, waarna de medische staf van Feyenoord het veld in kwam rennen. Tot groot ongenoegen van St.Juste, die om onbegrijpelijke redenen woedend was op de stafleden van Feyenoord.

Het is namelijk niet zo dat Wellenreuther het veld zou moeten verlaten bij een blessurebehandeling, aangezien hij een keeper is. Toch wilde St.Juste dat de medici het veld direct verlieten. Hij duwde zijn eigen dokter, Joost van der Hoek, weg in de hoop dat hij het veld snel zou verlaten.

Kort daarna zag St. Juste in dat hij iets te fel tekeer was gegaan tegen zijn eigen arts, waarna hij zijn excuses leek aan te bieden aan Van der Hoek.

  • do 30 april, 20:45
Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jeremiah St. Juste

Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2025/2026
Sporting
0
0
2024/2025
Sporting
14
0
2023/2024
Sporting
11
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54

