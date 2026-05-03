St. Juste vertoont bizar gedrag en duwt eigen dokter weg

De emoties liepen zondagmiddag hoog op tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Zo hoog zelfs, dat zijn eigen dokter, Joost van der Hoek, wegduwde.

Het moment vond plaats na een forse overtreding van Fortuna Sittard-spits Paul Gladon op de doelman van Feyenoord, Timon Wellenreuther. Hij raakte de Duitse goalie op zijn hand, waarna de medische staf van Feyenoord het veld in kwam rennen. Tot groot ongenoegen van St.Juste, die om onbegrijpelijke redenen woedend was op de stafleden van Feyenoord.

Het is namelijk niet zo dat Wellenreuther het veld zou moeten verlaten bij een blessurebehandeling, aangezien hij een keeper is. Toch wilde St.Juste dat de medici het veld direct verlieten. Hij duwde zijn eigen dokter, Joost van der Hoek, weg in de hoop dat hij het veld snel zou verlaten.

Kort daarna zag St. Juste in dat hij iets te fel tekeer was gegaan tegen zijn eigen arts, waarna hij zijn excuses leek aan te bieden aan Van der Hoek.