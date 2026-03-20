komt in het restant van het seizoen niet meer in actie voor FC Groningen, zo meldt trainer Dick Lukkien. De Poolse spits liep in het thuisduel met Ajax, waarin hij met twee treffers uitgroeide tot matchwinner, een schouderblessure. Die houdt hem tot begin volgend seizoen aan de kant.

De 30-jarige Zawada is bezig aan zijn debuutseizoen bij Groningen, dat de spits afgelopen zomer overnam van RKC Waalwijk. Waar de Pool namens de Brabanders in hun degradatiejaar nog negen keer trefzeker was in de Eredivisie, bleef de productie in de Euroborg flink achter. Tot het thuisduel met Ajax was Zawada alleen in september tegen Telstar (2-0 winst) eenmaal trefzeker.

Op 7 maart kwam daar echter verandering in. Lukkien bracht Zawada halverwege het thuisduel met Ajax - bij een 1-1 tussenstand - binnen de lijnen, als vervanger van Brynjólfur Willumsson. Twintig minuten na rust zette de spits FC Groningen vervolgens na een prima actie in de zestien op een 2-1 voorsprong. Nog geen tien minuten later tekende Zawada vervolgens ook voor de 3-1 eindstand, door een afgemeten voorzet van Thijmen Blokzijl achter Maarten Paes te koppen. Hij maakte daarmee eigenhandig een einde aan een serie van zes opeenvolgende nederlagen. De spits kwam na het maken van zijn tweede goal echter ongelukkig terecht op zijn schouder en moest de strijd direct staken; Rui Mendes speelde in zijn plaats de wedstrijd uit. Naar nu blijkt zijn de gevolgen voor Zawada groot: "Oskar is gisteren (donderdag 19 maart) succesvol geopereerd aan zijn schouder. Dit betekent wel einde seizoen voor hem", wordt Lukkien geciteerd op de website van FC Groningen.

Zawada is niet de enige speler die komende zondag ontbreekt bij FC Groningen, dat om 16.45 uur in de eigen Euroborg tegen AZ zal spelen. Ook de zwaar geblesseerde Stije Resink, doelman Etienne Vaessen en de talentvolle Mark Hoekstra zijn niet van de partij. Vaessen ontving overigens wél een uitnodiging van bondscoach Henk ten Cate van Suriname voor de komende interlandperiode. Daarin wacht een cruciaal duel met Bolivia in Mexico, in de halve finales van de intercontinentale play-offs voor een startbewijs voor het Wereldkampioenschap van komende zomer. De winnaar van het treffen neemt het in de eindstrijd op tegen Irak.