Het verzoek van NAC Breda aan de KNVB om het uitduel bij Go Ahead Eagles opnieuw te laten spelen heeft een 'serieuze kans', zo laten twee sportadvoaten weten aan de NOS. Het meespelen van aan Deventer zijde was volgens NAC niet toegestaan omdat hij geen werkvergunning meer zou hebben na het aannemen van de Indonesische nationaliteit. Als dat inderdaad het geval blijkt, dan zijn er meer clubs in de Eredivisie die in de problemen kunnen komen.

NAC verloor afgelopen zondag kansloos op De Adelaarshorst. Na 90 minuten stond er een afgetekende 6-0 overwinning voor Go Ahead op het bord, waarmee de degradatiezorgen van de Bredase club nóg verder zijn toegenomen. NAC maakte eerder vandaag (vrijdag) echter bekend de KNVB te hebben verzocht om het duel opnieuw te laten spelen. "Dit naar aanleiding van ontvangen indicaties dat bij Go Ahead Eagles een speler heeft meegespeeld die volgens de Nederlandse wet geen arbeid mocht verrichten in Nederland en derhalve niet speelgerechtigd was", schreef de club.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat in dat geval om James, zo verduidelijkte BN De Stem. De linksback heeft een jaar geleden zijn Australische nationaliteit omgeruild voor de Indonesische. De 25-jarige back heeft inmiddels vijf officiële interlands voor zijn 'nieuwe' vaderland gespeeld. NAC meent echter dat daardoor het Nederlandse paspoort van James niet meer geldig is en hij dus feitelijk geen tewerkstellingsvergunning meer heeft.

Advocaten geven NAC gelijk: 'James is geen Nederlander meer'

"Ik denk dat NAC gelijk heeft dat James niet speelgerechtigd was", laat sportadvocaat Segaar weten aan de NOS. Dat hij nog een Nederlands paspoort in bezit heeft, betekent niet dat James daadwerkelijk nog een Nederlander ís, legt zijn collega Pieter Krop, gespecialiseerd in migratierecht, uit. "En als je geen Nederlander meer bent, heb je ook geen werkvergunning meer." Bovendien zou James als 'niet EU-speler' een veel hoger minimumsalaris moeten verdienen.

James is niet de enige speler in deze situatie. "Spelers die door een andere nationale voetbalbond worden benaderd, realiseren zich dit niet", zegt Krop. "Als zij niet getrouwd zijn met iemand van die nationaliteit, of als zij geen dubbele nationaliteit hebben door één van hun ouders, dan geef je de Nederlandse nationaliteit op." Journalist Tom Knipping (Voetbal International) zou hier een jaar geleden al voor gewaarschuwd hebben, maar Krop betwijfelt of de clubs in de Eredivisie door de KNVB geïnformeerd zijn over de situatie.

Als Go Ahead Eagles - NAC Breda daadwerkelijk zou worden overgespeeld, hoe zit het dan met de andere twintig Eredivisiewedstrijden die de back dit seizoen speelde? Die hoeven volgens de reglementen níet opnieuw worden gespeeld, schrijft de NOS. De regels schrijven namelijk voor dat er binnen acht dagen na de wedstrijd een klacht bij de KNVB moet worden ingediend, en dat is niet gebeurd.

Paes ontspringt de dans: 'Ajax heeft alle benodigde procedures doorlopen'

James is overigens niet de enige speler in het betaald voetbal die in deze situatie zit, zo stipt De Telegraaf aan. Ook Justin Hubner (Fortuna Sittard), Miliano Jonathans (FC Utrecht, verhuurd aan Excelsior) kozen voor Indonesië, net als Keuken Kampioen Divisie-spelers Nathan Tjoe-a-On (Willem II) en Tim Geypens (FC Emmen). Daarnaast is ook Maarten Paes, die afgelopen winterstop door Ajax werd gecontracteerd, international van Indonesië. Voor hem gaat de vlieger echter niet op: "Ajax heeft Paes gecontracteerd op basis van zijn Indonesische paspoort en alle benodigde procedures doorlopen. Daardoor heeft het ook langer geduurd voordat Paes speelgerechtigd was. Ajax moest een werkvergunning aanvragen voor Paes en betaalt hem conform de richtlijnen een salaris dat de salarisgrens voor non-EU-spelers overstijgt", schrijft de krant.