NAC meldt zich bij KNVB en wil duel met Go Ahead opnieuw spelen

20 maart 2026, 14:44   Bijgewerkt: 14:50
NAC-spelers boos op Lindhout
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

NAC Breda heeft bij de KNVB een officieel verzoek ingediend om de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van 15 maart ongeldig te laten verklaren. De club uit Breda hoopt dat het duel, dat in een kansloze 6-0 nederlaag eindigde, moet worden overgespeeld. Volgens de club zijn er sterke aanwijzingen dat de Deventenaren een niet-speelgerechtigde speler hebben opgesteld tijdens de bewuste wedstrijd. Dat meldt de club op de officiële kanalen.

NAC stelt dat een van de spelers die op het veld stond, op dat moment helemaal niet mocht spelen. "Dit naar aanleiding van ontvangen indicaties dat bij Go Ahead Eagles een speler heeft meegespeeld die volgens de Nederlandse wet geen arbeid mocht verrichten in Nederland en derhalve niet speelgerechtigd was", zo meldt de club in een officiële verklaring.

De Parel van het Zuiden wacht nu op een oordeel van de voetbalbond en heeft toegezegd een update te geven zodra de KNVB een besluit heeft genomen.

Twijfels om Dean James

BN DeStem weet te melden dat de speler in kwestie Dean James is. De linksback switchte een jaar geleden van nationaliteit, van Australië naar Indonesië. De vraag is of zijn Nederlandse paspoort na zijn naturalisatie nog geldig is.

"NAC heeft de afgelopen dagen drie advocaten geraadpleegd en denkt dus van niet. De 25-jarige verdediger heeft mogelijk geen tewerkstellingsvergunning en is in dat geval al langer niet speelgerechtigd. Doordat NAC tijdig protest aantekent, kan er naar de zaak gekeken worden", meldt journalist Jurre van Wanrooij.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
27
-16
27
15
Excelsior
27
-18
26
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
27
-20
23
18
Heracles
27
-37
18

