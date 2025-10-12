Hans Kraay junior en Milan van Dongen genieten van de jas die na afloop van Nederland - Finland (4-0) aan heeft. De spits van Oranje verscheen met een zwarte leren jas voor de camera van ESPN en dat kunnen beide heren zeker waarderen. Waar Depay vaak kritiek krijgt op zijn kledingkeuzes, is dit volgens Kraay helemaal niet relevant.

Depay verbrak zondagavond tegen Finland opnieuw een Oranje-record. Nadat de aanvaller van Corinthians een maand geleden topscorer aller tijden werd, nam hij deze interlandperiode het record van Wesley Sneijder met de meeste assists in het Nederlands elftal over. Na de wedstrijd noemde Depay dit ‘mooi’ en ‘bijzonder’. “Het is niet voor veel mensen weggelegd, dus dat is iets waar ik trots op ben.” De spits kan naar eigen zeggen net zo erg genieten van een assist als van een goal.

Artikel gaat verder onder video

Dit toonde hij bij de 2-0 van Virgil van Dijk door met gebalde vuisten op zijn knieën te gaan. “We mogen wel uitstralen dat we in het Nederlands elftal spelen, waar we als kleine jongens van droomden. Dat je zo veel wedstrijden speelt, is niet iets wat normaal is”, aldus Depay. “Zeker naarmate je ouder wordt, kun je dat wel waarderen. Ik was dus superblij.”

Kraay gecharmeerd van Depay

Na afloop van het interview geeft Kraay aan de uitspraken van Depay enorm te kunnen waarderen. “Het beginnen steeds meer buurjongens te worden”, zegt de analist complimenteus. “Memphis die zegt dat ze met zijn allen mogen uitstralen dat je in het Oranje mág spelen. Als jong jongetje droom je daarvan. Dit zijn de uitspraken”, zegt Kraay.

Van Dongen haakt erop in dat hij de jas van Depay echt ‘geweldig’ vindt. “Een hele ondeugende jas”, beaamt Kraay, die dan een vraag heeft voor zijn tafelgenoot. “Interesseert het jou iets wat voor jas of tulband of wat dan ook hij aanheeft?” Van Dongen antwoordt dat het hem ‘niks interesseert’. “Ik vind het gewoon een coole jas.” Daar is Kraay het mee eens en hij besluit de presentator daarom een hand te geven. “Ik denk dat wij op zijn verjaardag uitgenodigd worden”, besluit de oud-voetballer met een lach.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.