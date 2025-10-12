Live voetbal

Depay verwacht berichtje van Sneijder na overnemen assistrecord

Memphis Depay tijdens Nederland - Malta
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
12 oktober 2025, 22:50

Memphis Depay heeft zondagavond tegen Finland (4-0 zege) het record van Wesley Sneijder voor de meeste assists in Oranje overgenomen. De spits heeft nog geen bericht ontvangen van de recordinternational, maar hij gaat ervan uit dat dit snel zal gebeuren.

Nadat Depay zich in september tot topscorer aller tijden van Oranje kroonde, wist hij in de thuiswedstrijd tegen Finland nog een record te pakken. De aanvaller van Corinthians was bij de eerste twee treffers van Nederland aangever en met die eerste verbrak hij het record van Sneijder voor de meeste assists in het shirt van Oranje. Doordat hij ook een treffer voor zijn rekening nam, scherpte Depay zijn andere record ook nog wat aan.

De spits is zelf erg blij dat hij het assistrecord nu in handen heeft, zo laat hij weten voor de camera van SBS6. “Goed, hè?”, lacht Depay nadat Noa Vahle zegt dat hij record na record pakt. “Ik ben blij natuurlijk, vooral als je zo begint”, doelt hij op de vroege voorsprong. “Voor mij zijn goals maken en assists geven iets wat ik de laatste jaren altijd heb gedaan. Dat zijn voor mij de belangrijkste dingen in het voetbal en in het team, daarvoor sta je in de spits.”

Vahle vraagt vervolgens aan Depay of hij al een bericht heeft ontvangen van Sneijder, de vorige recordhouder. “Nog niet, maar ik zal vast wel een berichtje krijgen van Wes”, antwoordt de aanvaller, waarna hij een lofzang voor de oud-middenvelder begint. “Wes is een geweldige voetballer. Iemand zoals hij zie je bijna niet meer, dat is wel een gemis. Hij was een speciale speler… Als je dan in dat rijtje komt en eroverheen gaat, is dat natuurlijk mooi, maar niet het belangrijkste. We moeten gewoon kwalificeren.”

VIDEO - Memphis rekent op contact met Sneijder: 'Ik zal vast een berichtje krijgen van Wes!'

Nederland - Finland

4 - 0

4 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
15
4
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

