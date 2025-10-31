Influencer onthult: 'Ik ben zwanger van Depay, hij negeert me'

In Brazilië is een mediastorm losgebarsten rond . De 31-jarige aanvaller van Corinthians wordt er door de Braziliaanse influencer en lifestylejournalist Lary Simões van beschuldigd haar zwanger te hebben gemaakt en sindsdien elk contact te mijden. Dat meldt showbizzjournalist Fábia Oliveira.

Volgens Oliveira ontmoetten Depay en Simões elkaar in februari tijdens het verjaardagsfeest van de voetballer in São Paulo. De twee zouden sindsdien regelmatig contact hebben gehad. Ongeveer een maand geleden ontdekte Simões dat ze zwanger was. “Volgens mensen uit haar omgeving reageerde Memphis slecht op het nieuws en distantieerde hij zich volledig”, schrijft Oliveira.

Artikel gaat verder onder video

De influencer, die ruim 40.000 volgers heeft op Instagram, bevestigde de geruchten zelf in een reactie aan de online krant Metrópoles. “Het is waar, hij negeert alles. Tot nu toe heeft geen enkele advocaat zich gemeld om iets te bespreken, helemaal niets”, aldus Simões. De Braziliaanse journaliste publiceerde ook foto’s die de twee samen zouden tonen in Depays woning, evenals een afbeelding van een positieve zwangerschapstest en een shirt van Corinthians met zijn handtekening, dat Depay volgens Simões aan haar neefje schonk.

Depay, die sinds de zomer bij Corinthians speelt na zijn vertrek uit Atlético Madrid, heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen. Wel plaatste hij donderdag een opvallende boodschap op sociale media, waarvan niet duidelijk was waar hij precies aan refereerde. Depay en zijn club in São Paulo houden vooralsnog de lippen stijf op elkaar over de vermeende affaire.

Op de tweede slide van onderstaande Instagram-post is Depay samen met Simões te zien.