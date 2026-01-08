Live voetbal

Paragnost voorspelt uitdagingen in relatie Hélène Hendriks en Frans Vinju

Helene Hendriks
Foto: © Imago
8 januari 2026

Net als de afgelopen zes jaar heeft paragnost Thomas Woolthuis bij de start van een nieuw kalenderjaar in Party voorspeld wat BN’ers te wachten staat. In deze editie gaat het onder meer over de relatie van Hélène Hendriks (45) en Frans Vinju (67). Woolthuis voorspelt dat Vinju ervan gaat balen dat Hendriks door haar nieuwe tv-programma’s vaker van huis is.

Woolthuis voorspelt in Party het jaar 2026 voor onder meer prinses Amalia, Alexia, Rob Jetten, Mart Hoogkamer én Hendriks. Volgens de 66-jarige paragnost leunde de presentatrice van onder meer De Oranjewinter afgelopen zomer op Vinju: “Na de fysieke terugval van afgelopen jaar lijkt Hélène Hendriks weer helemaal terug te komen”, stelt Woolthuis. “Maar doordat ze geproefd heeft van iets meer thuis zijn, lijkt het alsof Hélène dat graag wil continueren."

Wat betekent dit voor haar privé-werkbalans? “Ze heeft, weliswaar door een negatieve oorzaak, geproefd van wat meer vrijheid en die vindt Hélène toch wel lekker”, vervolgt de paragnost. “Het thuisfront lijkt ook meer aandacht van haar te willen, waardoor Hélène in twijfel komt. Want werken en nieuwe uitdagingen vindt ze ook leuk."

Als presentatrice van The Winner Takes It All én De Oranjewinter heeft Hendriks voorlopig genoeg te doen met haar tv-carrière. “Hélène gaat absoluut dingen loslaten, kiest voor een nieuwe start en daar gaat ze succes in krijgen. Dat is één ding wat zeker is", besluit Woolthuis.

