Hélène Hendriks heeft het publiek van De Oranjewinter opgeroepen om thuis te blijven vanwege de hevige sneeuwval. De redactie van de talkshow had mensen opgeroepen om het winterse weer te trotseren en in ruil voor twintig euro naar de studio te komen. Daar was Hendriks het niet mee eens.

Door de flinke hoeveelheid sneeuw was er maandagavond nauwelijks publiek aanwezig bij De Oranjewinter. Daardoor werden de publieksplekken vooral gevuld met redactieleden van het programma. De redactie had er echter geen trek in om dinsdag weer bij de uitzending plaats te nemen, dus werd er besloten een oproep uit te sturen; iedereen die de sneeuw trotseerde om de uitzending bij te wonen, zou twintig euro krijgen.

Hendriks vond het vervolgens nodig om via Instagram op deze oproep te reageren. “Ik heb begrepen dat er voor het eerst een oproep is gedaan om naar de studio te komen”, zei de presentatrice. “Daar had natuurlijk bij moeten staan: ‘Alleen als je heel dichtbij het Media Park woont en je eventueel te voet kunt komen’. Alhoewel, dat kan ook nog gevaarlijk zijn.” Hendriks had daarom een heel duidelijke boodschap aan haar publiek. “Met andere woorden wil ik wel even heel duidelijk stellen: blijf gewoon lekker thuis als je de weg niet op hoeft. Dan maar een lege studio. Maakt helemaal niets uit.”

Uiteindelijk bleek er dinsdagavond toch flink wat publiek aanwezig te zijn bij de uitzending. “Ik had nog een oproep gedaan van: ‘Jongens, blijf lekker thuis, ga de weg niet op’, maar kijk eens!”, begon Hendriks in de uitzending. “Heel de studio zit vol! Allemaal betaald zeker of niet?”, besloot ze.