Hélène Hendriks wordt dinsdag kritisch gerecenseerd in de Media Podcast van het Algemeen Dagblad. Volgens opiniemaker Angelo de Jong is de bewierookte presentatrice van onder meer De Oranjewinter en The Winners Takes It All ‘het heilige vuur kwijt’.

Hendriks is op dit moment één van de bepalende gezichten bij SBS6. De oud-hockeyster heeft een prominente rol in de populaire talkshow Vandaag Inside en presenteert grote programma’s zoals De Oranjewinter en The Winners Takes It All.

Artikel gaat verder onder video

De Jong wordt echter niet bepaald blij van de ontwikkeling die Hendriks doormaakt als presentatrice. De columniste van het Algemeen Dagblad was niet bepaald onder de indruk van de eerste aflevering van de muzikale gameshow The Winners Takes It All, afgelopen zaterdag.

“Ik weet niet wat ik er nou van moet vinden. Ze deed het niet slecht of zo”, zegt De Jong. Collega-podcastmaker Gudo Tienhooven noemt de presentatie van Hendriks ‘plichtmatig’, ‘routineus’ en ‘zonder lekker ironisch sausje’.

De Jong kan zich daar wel in vinden: “Misschien is het wel een beetje routineus, maar dat vind ik tegenwoordig bij haar talkshow ook. Ik mis een beetje het heilige vuur bij haar”, vervolgt de columniste over Hendriks. “Iedereen mag van mij alles doen wat hij wil, ze hoeft niet per se in één vakje te zitten en ze moet zoveel mogelijk dingen doen, want volgens mij vindt ze dit echt leuk. Zij wil echt die showkant op, terwijl ik dacht: zij zit nu in het vakje actualiteit. Tegenwoordig heb ik bij De Oranjewinter ook het gevoel… Ik mis gewoon een beetje het heilige vuur, of zo.”

Tienhooven is naar eigen zeggen ‘niet de grootste fan’ van Hendriks. “Ik gedoog haar wel”, zegt de journalist. Tienhoven vindt Hendriks ‘te nuchter’ voor ‘shiny floor-shows’ zoals The Winner Takes It All. Hij trekt de parallel met een andere presentatrice: Chantal Janzen. “Chantal Janzen is ook nuchter, maar achter die nuchterheid zit humor. Bij Hélène heb ik het idee dat die grapjes zijn ingestudeerd of gewoon te makkelijk in haar opkomen. Het is allemaal een beetje te vrijblijvend. Maar, ik vond het geen onaardig zaterdagavondprogrammaatje.”