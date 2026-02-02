Live voetbal 1

Ajax loopt komst Chermont mis

JP Chermont bij Santos
Foto: © Imago
2 februari 2026, 13:04

João Pedro Chermont komt deze winter niet naar Ajax, zo weet Voetbal International. De Amsterdammers wilden de rechtsback huren van het Braziliaanse Santos, maar die club wil enkel bij een verkoop afscheid van hem nemen.

Halverwege januari kwam naar buiten dat Ajax deze winter de pijlen heeft gericht op Chermont. De jonge Braziliaan moest op huurbasis overkomen naar de Johan Cruijff ArenA, waar een optie tot koop in opgenomen was. Hoewel de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff zijn komst geen prioriteit vond, zou Ajax wel hebben geprobeerd om Chermont alsnog naar Nederland te halen.

Volgens VI wilden de Amsterdammers de twintigjarige verdediger een half jaar huren van Santos, waarna ze komende zomer een koopoptie van ruim drie miljoen euro zouden hebben. De Braziliaanse club is echter niet bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Chermont en wil hem alleen verkopen.

Een deal tussen Ajax en Santos gaat er daarom deze winter niet van komen. De Amsterdammers vinden het momenteel namelijk ‘niet verstandig’ om nu al een transfersom neer te leggen voor Chermont. Mogelijk keert de huidige nummer vier van Nederland komende zomer terug voor een nieuwe poging.

Martine
219 Reacties
361 Dagen lid
611 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Feyenoord maakt er een zooitje van maar Ajax dus ook. Grote verhalen en iedere keer weer misgrijpen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.726 Reacties
1.224 Dagen lid
19.372 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Martine de media maken de verhalen, anders deelde Ajax het zelf wel.

Martine
219 Reacties
361 Dagen lid
611 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Kramer waar rook is is vuur

Kicker
6 Reacties
569 Dagen lid
3 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax wil huren met een optie tot koop en zijn club wil hem alleen maar verkopen, dus gaat het niet door. Wat is hier er een zootje aan?

Vrij Dag
623 Reacties
624 Dagen lid
908 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als dit het struikelblok is, dan is het maar goed dat er geen overeenkomst tot stand komt. Zo goed is hij dus niet. Misschien zelf minder dan wat Ajax nu heeft

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Martine
219 Reacties
361 Dagen lid
611 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Feyenoord maakt er een zooitje van maar Ajax dus ook. Grote verhalen en iedere keer weer misgrijpen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.726 Reacties
1.224 Dagen lid
19.372 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Martine de media maken de verhalen, anders deelde Ajax het zelf wel.

Martine
219 Reacties
361 Dagen lid
611 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Kramer waar rook is is vuur

Kicker
6 Reacties
569 Dagen lid
3 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax wil huren met een optie tot koop en zijn club wil hem alleen maar verkopen, dus gaat het niet door. Wat is hier er een zootje aan?

Vrij Dag
623 Reacties
624 Dagen lid
908 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als dit het struikelblok is, dan is het maar goed dat er geen overeenkomst tot stand komt. Zo goed is hij dus niet. Misschien zelf minder dan wat Ajax nu heeft

