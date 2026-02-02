João Pedro Chermont komt deze winter niet naar Ajax, zo weet Voetbal International. De Amsterdammers wilden de rechtsback huren van het Braziliaanse Santos, maar die club wil enkel bij een verkoop afscheid van hem nemen.

Halverwege januari kwam naar buiten dat Ajax deze winter de pijlen heeft gericht op Chermont. De jonge Braziliaan moest op huurbasis overkomen naar de Johan Cruijff ArenA, waar een optie tot koop in opgenomen was. Hoewel de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff zijn komst geen prioriteit vond, zou Ajax wel hebben geprobeerd om Chermont alsnog naar Nederland te halen.

Volgens VI wilden de Amsterdammers de twintigjarige verdediger een half jaar huren van Santos, waarna ze komende zomer een koopoptie van ruim drie miljoen euro zouden hebben. De Braziliaanse club is echter niet bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Chermont en wil hem alleen verkopen.

Een deal tussen Ajax en Santos gaat er daarom deze winter niet van komen. De Amsterdammers vinden het momenteel namelijk ‘niet verstandig’ om nu al een transfersom neer te leggen voor Chermont. Mogelijk keert de huidige nummer vier van Nederland komende zomer terug voor een nieuwe poging.