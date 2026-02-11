Live voetbal

Koert Westerman is hard voor Feyenoord: 'Ze doen maar wat, toevalsvoetbal’

Robin van Persie in De Kuip
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
11 februari 2026, 09:13

Koert Westerman is geschrokken van het niveau van Feyenoord, maar vooral van het ontbreken van een duidelijk tactisch plan. De commentator van ESPN stelt dat de Rotterdammers momenteel toevalsvoetbal spelen.

Dat zegt Westerman in zijn analyse van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1) in het programma Rijnmond Sport. “Ik kijk nu vijftig jaar naar voetbal, waarvan de helft op professionele basis. Maar ik heb het niet vaak meegemaakt dat ik naar een wedstrijd van Feyenoord kijk en werkelijk geen idee heb wat de tactiek of bedoeling is. Je hebt geen idee.”

Voor zijn werk bij ESPN kijkt Westerman ook regelmatig naar wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens hem is zelfs daar vaak sneller te herkennen wat een ploeg probeert te doen. “Als ik naar TOP Oss tegen RKC kijk, heb ik na tien minuten wel in de gaten wat TOP Oss probeert. Maar bij Feyenoord…”

Westerman begrijpt niet hoe dat mogelijk is met de huidige staf. “Daar zit Etiënne Reijnen, daar zit John de Wolf, vast met een boek vol tactiek, maar ik heb echt geen idee wat ze doen. Ze doen maar wat. Het is toevalsvoetbal.”

