is er heilig van overtuigd dat hij bij een Nederlandse topclub minimaal twintig doelpunten per seizoen zou maken. Dat zegt de 27-jarige spits van Fortuna Sittard, die komende zomer uit zijn contract loopt, in het programma Spelinzicht van ESPN.

Sierhuis doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar wist bij die club nooit door te breken in de hoofdmacht. Via FC Groningen, Stade Reims en Heracles Almelo belandde de spits in de zomer van 2023 bij Fortuna. Namens de Limburgers was Sierhuis sindsdien goed voor 25 doelpunten in 67 officiële duels.

De spits stelt dat hij ook op een hoger niveau goed zou renderen: "Als ik een heel seizoen fit ben, zoals ik dat twee seizoenen geleden was en nu weer voor een langere periode ben, heb ik altijd bewezen om makkelijk goals te maken. Als je puur statistisch kijkt, dan zijn mijn Expected Goals (xG) helemaal niet zo hoog. Ik maak meer goals dan mijn Expected Goals, dus bij een ploeg waar de Expected Goals veel hoger zal liggen, ga ik ervan uit dat ik ook veel meer goals ga maken", aldus de Sierhuis. De cijfers geven hem gelijk: Sierhuis trof dit seizoen acht keer doel in de Eredivisie, terwijl zijn xG 'slechts' 4,96 bedraagt.

Hoeveel doelpunten zou Sierhuis dan maken voor een Nederlandse topclub? "Twintig plus", stelt hij zelf onomwonden. "Ik geloof er heilig in dat ik die cijfers bij een topclub daadwerkelijk zou kunnen overleggen als ik de kans krijg en een langere periode fit ben. Ik weet alleen niet of ik de kans ooit ga krijgen om daar te kunnen spelen. Als ik de kans bij een topclub zou krijgen, dan zou ik die met beide handen grijpen. Maar ik weet ook niet of topclubs in Nederland dat nog aandurven met mijn blessureverleden en de leeftijd die ik inmiddels heb. Ik ben ook niet meer heel jong", besluit Sierhuis.