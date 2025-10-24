De wedstrijd tegen FC Twente wordt een belangrijke voor de positie van John Heitinga bij Ajax. Begin dit seizoen werd Heitinga aangesteld als trainer, maar zijn dienstverband verloopt allesbehalve soepel. Volgens De Telegraaf komt de positie van Heitinga in gevaar als er wordt verloren.

De coach van Ajax heeft tot dusver nog geen successen geboekt. De Amsterdammers staan laatste in de Champions League en vierde in de Eredivisie. De afgelopen week was ook allesbehalve prettig voor Ajax. Met een 0-2 nederlaag tegen AZ begon de rommelige week, waarna Ajax in Londen met 5-1 verloor van Chelsea. Heitinga zit zondag tegen Twente wel op de bank, maar zijn positie wordt mogelijk onhoudbaar bij een nederlaag,

'Constructie klopt gewoon niet'

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick-off wordt gesproken over de functies en verantwoordelijkheden binnen Ajax. "Marijn Beuker komt als enige goed uit het onderzoek van ESPN", zegt Mike Verweij aan het begin. "Wie moet de beslissing nemen bij Ajax? Dan zal Kroes Heitinga moeten ontslaan, samen met Beuker. Maar dan is Kroes ook niet meer te handhaven. Maar wie stuurt hem weg, of gooit Kroes zelf de handdoek?" Valentijn Driessen benadrukt daarbij dat Heitinga verantwoordelijk is voor wat er op het veld gebeurt.

Verweij kaart daarna aan dat hij de invulling van de technische leiding bij Ajax bijzonder vindt. "Die constructie klopt gewoon niet. Wat moet je nou met een directeur voetbal en met een technisch directeur? Ik vind dat heel raar", vertelt de sportjournalist. Driessen voegt daaraan toe: ‘‘Waar reken je ze op af?Kroes kan je afrekenen op het eerste elftal, de selectie en de trainers. Maar een directeur voetbal, waar reken je die in godsnaam op af? Die zit daar heerlijk."

Ontslag Heitinga dreigt

Verweij denkt dat het bij een volgende verliespartij aankomend weekend weleens voorbij kan zijn voor de trainer die ook jarenlang voor Ajax speelde. "Ik denk dat Ajax Heitinga blijft steunen zolang het kan. Maar een nederlaag bij FC Twente maakt dat bijna onmogelijk, ben ik bang."

Driessen voegt daaraan toe dat bij een nederlaag steeds meer supporters zich tegen de coach zullen keren. "Dit is natuurlijk het begin van het einde op het moment dat Ajax niet gaat presteren’’, aldus Driessen. "Als je ook bij FC Twente verliest, dan wordt het kleine gedeelte dat nu riep ‘Johnny, rot op’ natuurlijk groter. Daar moet je voor waken."