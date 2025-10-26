Ajax beleefde zondagmiddag een valse start op bezoek bij FC Twente. Kristian Hlynsson kopte na vier minuten voetballen van dichtbij raak, nadat een hoekschop met het hoofd was verlengd door teamgenoot Ruud Nijstad: 1-0. Het betekende een nieuw tegendoelpunt voor Ajax uit een standaardsituatie, hetgeen tot verbijstering leidt bij veel kijkers.

Ajax blijkt dit seizoen onder hoofdtrainer John Heitinga kwetsbaar bij standaardsituaties. Vorige week werd er in de Eredivisie bijvoorbeeld met 0-2 verloren van AZ, dat in Amsterdam toesloeg uit een hoekschop en een strafschop.

Hoofdredacteur Pieter Zwart van Voetbal International ziet een terugkerend probleem bij Ajax. “Het valt elke corner tegen Ajax op: die paar spelers in de zone lijken geen idee te hebben waar ze mee bezig zijn”, schrijft hij vol verbazing op X.

Zwart licht bij de openingstreffer van FC Twente de rollen van Ko Ikatura, Wout Weghorst, Josip Sutalo en James McConnell uit. “Josip Sutalo blijft als een pilaar stokstijf staan en verdedigt de veel kleinere Kristian Hlynsson niet”, schrijft hij over de Kroatische centrumverdediger van Ajax.

Zwart is zeker niet de enige kijker die zich verbaast over de kwetsbaarheid van Ajax bij hoekschoppen. Journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad licht de rollen van keeperstrainers Harmen Kuperus en Erik Heijblok uit.

Volgens Inan ‘is de organisatie van spelhervattingen sinds interlandbreak volledig in handen van de keeperstrainers’ “Sindsdien kwam AZ op 0-1 uit een corner, brak Chelsea de ban met indirecte vrije trap en legt Twente al na drie minuten achilleshiel Ajax bloot.”