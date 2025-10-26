Het was een 'foute inschatting' van Robin van Persie om aankoop afgelopen zomer tot eerste aanvoerder van Feyenoord te benoemen. Dat stelt Valentijn Driessen althans in een video-item van De Telegraaf nadat Steijn als wisselspeler begon aan de verloren topper tegen PSV (2-3).

Van Persie besloot zondagmiddag te kiezen voor een middenveld bestaande uit In-beom Hwang, Oussama Targhalline en Luciano Valente. Voor zijn captain resteerde derhalve slechts een korte invalbeurt: pas in minuut 88 kwam Steijn in het veld, als vervanger van rechtsback Givairo Read. In de beperkte tijd die hem gegund was kon de oud-speler van FC Twente en ADO Den Haag niet meer voorkomen dat Feyenoord tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aanliep en dat PSV nu in punten gelijk is gekomen met de koploper.

"Bijzonder vreemd, natuurlijk", zegt Driessen over de wisselbeurt van Steijn. "Op het moment dat je hem eruit haalt, dan haal je ook het koppeltje Steijn-Ueda uit elkaar. En je haalt doelpunten weg van je middenveld. Nou is Steijn de laatste tijd niet echt doeltreffend geweest, maar Ueda wel. Dat heeft misschien ook wel met Steijn te maken, maar dat haal je dan uit elkaar. Dan heb je weinig diepgang vanuit het middenveld. Je probeert het wel met Valente, maar die vind ik daar op dit moment nog niet het niveau voor hebben, om 'op een halve tien' te spelen en het verschil te maken in een topper."

"Valente maakte wel een geweldige goal", verwijst Driessen vervolgens naar de 1-1 van de oud-speler van FC Groningen. "Prima gedaan, maar het is natuurlijk heel raar dat je aanvoerder in de eerste de beste topwedstrijd die je nationaal speelt op de bank zit. En dat je hem ook heel laat brengt, terwijl je wel goals nodig hebt. Dus ik denk dat het wel een foute inschatting aan de voorkant is geweest van Van Persie om Steijn aanvoerder te maken. Dat hij in dit soort wedstrijden niet aan de bank komt dat kan ik me voorstellen, alleen: als je doelpunten nodig hebt, dan moet je wel met Sem Steijn spelen. Daar heb je hem voor gehaald", besluit Driessen.