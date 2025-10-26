Live voetbal 4

Driessen: 'Aanvoerdersband Steijn inschattingsfout van Van Persie'

Valentijn Driessen
26 oktober 2025, 20:42   Bijgewerkt: 21:12

Het was een 'foute inschatting' van Robin van Persie om aankoop Sem Steijn afgelopen zomer tot eerste aanvoerder van Feyenoord te benoemen. Dat stelt Valentijn Driessen althans in een video-item van De Telegraaf nadat Steijn als wisselspeler begon aan de verloren topper tegen PSV (2-3).

Van Persie besloot zondagmiddag te kiezen voor een middenveld bestaande uit In-beom Hwang, Oussama Targhalline en Luciano Valente. Voor zijn captain resteerde derhalve slechts een korte invalbeurt: pas in minuut 88 kwam Steijn in het veld, als vervanger van rechtsback Givairo Read. In de beperkte tijd die hem gegund was kon de oud-speler van FC Twente en ADO Den Haag niet meer voorkomen dat Feyenoord tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aanliep en dat PSV nu in punten gelijk is gekomen met de koploper.

Artikel gaat verder onder video

"Bijzonder vreemd, natuurlijk", zegt Driessen over de wisselbeurt van Steijn. "Op het moment dat je hem eruit haalt, dan haal je ook het koppeltje Steijn-Ueda uit elkaar. En je haalt doelpunten weg van je middenveld. Nou is Steijn de laatste tijd niet echt doeltreffend geweest, maar Ueda wel. Dat heeft misschien ook wel met Steijn te maken, maar dat haal je dan uit elkaar. Dan heb je weinig diepgang vanuit het middenveld. Je probeert het wel met Valente, maar die vind ik daar op dit moment nog niet het niveau voor hebben, om 'op een halve tien' te spelen en het verschil te maken in een topper."

"Valente maakte wel een geweldige goal", verwijst Driessen vervolgens naar de 1-1 van de oud-speler van FC Groningen. "Prima gedaan, maar het is natuurlijk heel raar dat je aanvoerder in de eerste de beste topwedstrijd die je nationaal speelt op de bank zit. En dat je hem ook heel laat brengt, terwijl je wel goals nodig hebt. Dus ik denk dat het wel een foute inschatting aan de voorkant is geweest van Van Persie om Steijn aanvoerder te maken. Dat hij in dit soort wedstrijden niet aan de bank komt dat kan ik me voorstellen, alleen: als je doelpunten nodig hebt, dan moet je wel met Sem Steijn spelen. Daar heb je hem voor gehaald", besluit Driessen.

berk1951
47 Reacties
276 Dagen lid
41 Likes
berk1951
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bij de Telegraaf hebben ze ook een inschattingsfout gemaakt door de persoon DRIESSEN aan te nemen, het enige wat die bereikt is dat er heel veel mensen zijn die wel normaal zijn om ooit de telegraaf te kopen, of zelfs een abo te nemen. Bij de Aldi is de azijn weer in de aanbieding dus doe je er je voordeel mee want je drinkt niets anders.

descheids
481 Reacties
38 Dagen lid
708 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie maakt veel fouten als een beginnende trainer. Vraag maar aan Heerenveen. Die fouten kosten feijenoord de CL, nederlagen in de spek en bonen schaal en nu ook punten in de competitie. Ik zie het somber in.

Pietjanhendrik
523 Reacties
96 Dagen lid
533 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

bosz maakt veel fouten als ervaren trainer. vraag maar aan zijn vorige clubs waar hij ontslagen is. te veel fouten om allemaal op te noemen. Het kost psv suepr veel moeite om een vermoeid feyenoord nipt met 3-2 te verslaan, kost punten in de CL, een vernedering tegen een belgische club en telstar en een 2e plek in de competitie. ik zie het somber in voor bosz

Feyenoord - PSV

Feyenoord
2 - 3
PSV
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

