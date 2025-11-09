Live voetbal

Hoefkens hekelt Nederlandse arbitrage: 'Enorme willekeur en een bepaalde arrogantie'

NAC-trainer Carl Hoefkens haalt na de 2-1 nederlaag die zijn elftal zaterdagavond leed op bezoek bij FC Volendam stevig uit naar het Nederlandse scheidsrechterskorps. Arbiter Richard Martens deelde in Volendam liefst drie rode kaarten uit aan de Bredase club, waarvan eentje aan Hoefkens zélf.

Vlak na rust, bij een 0-1 voorsprong voor de bezoekers, was Lewis Holtby de eerste NAC'er die een rode prent kreeg. De Duitser raakte de enkel van tegenstander Gibson Yah en mocht gelijk inrukken, tot woede van Hoefkens die zijn jasje demonstratief uittrok en wegsmeet, wat hem op een eerste gele kaart kwam te staan. Een fel protest van de coach bij een overtreding van Volendam kwam hem vervolgens op zijn tweede gele en dus óók een rode kaart te staan. In de slotfase, het was inmiddels 2-1 voor Volendam, mocht ook Frederik Oldrup Jensen na een harde tackle gaan douchen.

Hoefkens verschijnt na de wedstrijd verbolgen voor de camera's van ESPN. "Als wij een overtreding maken is de rode kaart er binnen drie, vier seconden", begint de trainer. "Maar als je dat bij de tegenpartij ziet dan wachten we, gaan we even kijken, misschien is het geel, we gaan het nog even checken. Dat is voor mij heel moeilijk te aanvaarden. Of ik een complot zie? Nee, nee, nee... ik denk dat de scheidsrechters geweldig zijn in Nederland", zegt de Belgische coach cynisch.

'Met die arrogantie heb ik het het moeilijkst van alles'

"Het is gewoon enorm lastig om een bepaalde willekeur steeds terug te zien", vervolgt Hoefkens, om vervolgens in rap tempo op te sommen: "Soms gaat de VAR op de koffie, soms zijn er beslissingen die op een bizarre manier worden genomen. Soms worden rode kaarten snel getrokken, soms worden ze niet getrokken, soms worden doelpunten afgekeurd, soms wordt de VAR gecheckt, soms wordt de VAR niet gecheckt... Als ik de wedstrijd van gisteren bekijk en die vergelijk met vandaag, dan merk ik enkel een enorme willekeur en dan merk ik ook een bepaalde arrogantie. Daar heb ik het het moeilijkst mee van alles", aldus Hoefkens.

Hoefkens ontkent dreigement richting vierde official

De NAC-trainer vertelt vervolgens desgevraagd dat hij zijn tweede gele kaart kreeg omdat hij die eerder genoemde 'arrogantie' benoemd had, maar de ESPN-verslaggever heeft een ander verhaal gehoord: "Wat wij hoorden is dat je zei: 'Ik ga jullie kapotmaken in het interview na afloop.' Dat is de informatie die wij kregen, van de vierde official zelfs." Hoefkens ontkent dat hij dat gezegd heeft: "Dat heb ik nog nooit niet gedaan, dus waarom zou ik dat vandaag doen? Dat zou een hele mooie uitleg zijn."

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Go Ahead
11
0
13
13
Volendam
12
-4
13
14
NAC
12
-6
12
15
PEC
12
-13
12
16
Excelsior
12
-12
10

Complete Stand

