Valentijn Driessen vreest voor de tweede periode van Giovanni van Bronckhorst als trainer van Feyenoord, zo maakt hij duidelijk in de podcast Kick-off. De verslaggever denkt dat de lat veel te hoog ligt en dat de kans groot is dat de nieuwe samenwerking lang niet zo succesvol wordt als in het verleden.

Van Bronckhorst is hard op weg om Robin van Persie op te volgen als trainer van Feyenoord, met Sipke Hulshoff als belangrijke assistent. De voormalig verdediger was tussen 2015 en 2019 al actief in De Kuip en wist in die periode vijf prijzen te winnen, het meeste van alle Feyenoord-trainers. Samen met Hulshoff moet Van Bronckhorst er nu voor gaan zorgen dat de Rotterdammers weer succesvol worden.

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“Hij is de meest succesvolle trainer ooit bij Feyenoord qua prijzen, dus in dat opzicht is het heel logisch dat hij een keer terug zou komen”, begint Mike Verweij in Kick-off. “Feyenoord is op zoek naar een trainer en Van Bronckhorst is beschikbaar. Hij heeft het in het begin natuurlijk niet zo goed gedaan, maar toen is Dick Advocaat bijgesprongen. Uiteindelijk heeft hij het wel heel erg goed gedaan.” De Ajax-watcher van De Telegraaf plaatst wel een kanttekening bij de aanstelling. “Ergens wil Feyenoord toch met Sipke Hulshoff in zee, maar ik denk dat de leiding het toch nog niet aandurft om hem hoofdverantwoordelijk te maken. Maar als je dat wel in hem ziet, moet je dat misschien gewoon doen.”

Als presentator Hein Keijser vraagt of het niet verstandiger was om een volledig nieuwe trainer te kiezen, gaat Driessen daar volmondig in mee. “Op het moment dat je Van Persie aan de kant zet, verwacht je van Rigaux en Eenhoorn dat ze iemand achter de hand hebben die een frisse wind door Feyenoord laat waaien. Niet teruggrijpen naar het verleden, wat negen van de tien keer fout gaat.” De verslaggever stelt dat men gaat verwachten dat Hulshoff zorgt voor ‘Arne Slot-voetbal’ en Van Bronckhorst Feyenoord weer veel prijzen laat winnen. “De lat ligt nu al veel te hoog voor deze mensen. Ik mag hopen dat Van Bronckhorst niet als een soort stroman wordt aangetrokken, maar echt op zijn eigen kwaliteiten.” Ook een tijdelijke aanstelling voor een jaar ziet Driessen niet zitten.

In een andere video van De Telegraaf gaat de chef voetbal van de krant verder in op de naderende aanstelling van Van Bronckhorst. “De tijd van zijn eerste periode komt niet terug en ook de tijd van Arne Slot komt met Sipke Hulshoff niet terug”, is Driessen duidelijk. “Je moet nieuwe wegen inslaan. Dat terughalen van oude bekenden loopt vaak verkeerd af. Ik ben nu al heel bang voor Van Bronckhorst. Voor Feyenoord zal het heel moeilijk worden om volgend jaar ook weer Champions League-voetbal te halen.”