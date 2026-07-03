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Pikante transfer: NEC haalt beste speler weg bij Vitesse

3 juli 2026, 13:33
Vitesse
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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NEC staat op het punt zich te versterken met Adam Tahaui. Volgens ESPN maakt de twintigjarige middenvelder de opvallende overstap van aartsrivaal Vitesse naar De Goffert.

Tahaui geldt als een toptalent bij Vitesse. In het afgelopen seizoen maakte de middenvelder veel indruk met vijf doelpunten en tien assists, waardoor hij de belangstelling trok van meerdere Eredivisie-clubs. Naast NEC had ook FC Utrecht, de club waar hij een deel van zijn opleiding genoot, interesse.

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Volgens ESPN heeft Tahaui inmiddels gekozen voor NEC. In Nijmegen ligt een contract voor vier seizoenen klaar. Omdat zijn verbintenis bij Vitesse nog doorliep tot de zomer van 2027, moeten de Nijmegenaren een transfersom betalen.

Tahaui sprak zich in januari bij Omroep Gelderland nog uit over een zomerse transfer. Toen was al bekend dat FC Utrecht belangstelling had: "Als ik iets doe, moet dat wel een sportieve stap zijn. FC Utrecht is zeker groot, maar ik kijk nauwelijks naar het financiële gedeelte nu. Ik wil in de eredivisie niet alleen op de bank zitten. Dan speel ik liever alles bij Vitesse en dan een niveautje lager", zei hij destijds.

Of de twintigjarige voetballer bij NEC kan rekenen op een basisplaats, is nog maar de vraag. De concurrentie zal aanzienlijk zijn.

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Adam Tahaui

Adam Tahaui
Vitesse
Team: Vitesse
Leeftijd: 20 jaar (21 jul. 2005)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Vitesse
37
5
2024/2025
Vitesse
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0

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