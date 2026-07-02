NEC in de wachtkamer: recordtransfer Sano nog geen uitgemaakte zaak

De mogelijke overstap van naar TSG Hoffenheim is nog allerminst in kannen en kruiken. Hoewel er eerder vandaag melding werd gedaan van een akkoord, blijkt de vork iets anders in de steel te zitten. Volgens de Duitse tak van Sky Sports heeft de Bundesliga-club nog niet definitief toegehapt voor de Japanner en worden er op de achtergrond meerdere ijzers in het vuur gehouden.

De Nijmegenaren waren in de veronderstelling dat de deal bijna rond was, maar de Duitse formatie twijfelt naar verluidt nog tussen de twee middenvelders. Hierdoor blijven beide dossiers voorlopig open en is een vertrek uit De Goffert nog niet definitief afgerond. Sano geniet al langere tijd interesse vanuit het buitenland en de clubleiding, onder aanvoering van technisch directeur Carlos Aalbers, is bij een goed bod bereid om mee te werken aan een transfer.

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Dat de onderhandelingen over de centrale middenvelder zich in een vergevorderd stadium bevinden is een feit.. Hoffenheim heeft inmiddels een verhoogd bod van circa achttien miljoen euro op tafel gelegd, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot twintig miljoen euro. Met deze transfersom zou de het de boeken ingaan als de duurste uitgaande transfer uit de historie van NEC.

Tegelijkertijd is ook Nathan de Cat van Anderlecht nadrukkelijk in beeld bij de Duitse club. De verdedigende middenvelder heeft zijn zinnen gezet op Europees voetbal en zou ook een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Europa League-deelnemer. Op clubniveau is er echter nog een flink gat te overbruggen: de Brusselaars verlangen een bedrag tussen de 25 en dertig miljoen euro voor het toptalent, terwijl het Duitse bod momenteel rond de twintig miljoen euro schommelt. Omdat de tiener weigert zijn contract aflopende verbintenis te verlengen, staat de club uit België wel open voor een verkoop om te voorkomen dat hij volgende zomer gratis de deur uit loopt.

Mocht Hoffenheim uiteindelijk vol voor de NEC-uitblinker gaan, dan liggen er voor De Cat nog voldoende andere kapers op de kust. Zo kwam er eerder vandaag naar buiten dat PSV het talent deze zomer los te weken, al werd dat wel ontkracht door het Eindhovens Dagblad. Ook clubs als RB Leipzig, VfB Stuttgart en Bayern München houden de situatie rondom de Belg nauwlettend in de gaten. De komende periode zal moeten uitwijzen of de Bundesliga-club daadwerkelijk een knoop doorhakt, of dat beide opties voorlopig open blijven in de jacht op versterking.