DFB komt met opvallend verzoek aan Julian Nagelsmann

De Duitse voetbalbond lijkt op korte termijn afscheid te nemen van bondscoach Julian Nagelsmann. De 38-jarige trainer heeft tijdens een urenlang crisisberaad het dringende advies gekregen om de eer aan zichzelf te houden en vrijwillig op te stappen. Achter de schermen is de gedroomde opvolger bij Die Mannschaft bovendien al in beeld: Jürgen Klopp.

Nagelsmann, de voormalig trainer van Bayern München, heeft het nationale elftal sinds september 2023 onder zijn hoede, maar zijn positie wankelt hevig na de vroege uitschakeling op het WK. Donderdag vond er in Frankfurt een drieënhalf uur durend overleg plaats tussen de keuzeheer en DFB-kopstukken Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler en Hans-Joachim Watzke.

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In dat gesprek lichtte Nagelsmann uitvoerig toe wat er allemaal misging tegen de Zuid-Amerikanen. Volgens Sky Sport suggereerden de directeuren echter dat hij de hand in eigen boezem moet steken en moet vertrekken. Indien hij niet zelf opstapt, dan grijpt de bond in en volgt er een ontslag. Er zou hem een vertrekregeling van zo'n zeven miljoen euro zijn aangeboden, waarover de trainer nu bedenktijd heeft gekregen. Uiterlijk begin volgende week wordt er een definitieve beslissing verwacht. DFB-voorzitter Neuendorf liet al doorschemeren dat de uitschakeling een bittere nederlaag is en dat de bond niet simpelweg kan overgaan tot de orde van de dag.

Op de achtergrond staat de gedroomde opvolger inmiddels al klaar. Volgens journalist Ben Jacobs heeft de bond besloten om na drie jaar afscheid te nemen van de huidige keuzeheer en is Klopp de absolute topkandidaat. De oud-trainer van Borussia Dortmund en Liverpool is sinds begin 2025 verbonden aan het Red Bull-concern, waar hij een coördinerende functie bekleedt bij de voetbaltak. Hoewel Klopp in een interview met MagentaTV aangaf dat hij er nog niet over had nagedacht en het niet het juiste moment was om over zijn toekomst te praten, weten ingewijden wel beter. Jacobs meldt dat de succesvolle coach wel degelijk openstaat voor het bondscoachschap van zijn vaderland.