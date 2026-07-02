Makkelie krijgt bijzondere vierde aanstelling op WK

De FIFA heeft de Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangesteld om de achtste finale tussen Canada en Marokko in goede banen te leiden. Voor de Nederlandse toparbiter Danny Makkelie is er ook een rol weggelegd tijdens dit duel: de leidsman uit Dordrecht fungeert zaterdag als vierde official.
Voor Makkelie betekent de aanstelling in de Verenigde Staten alweer zijn vierde optreden van deze mondiale eindronde. Eerder had hij als hoofdscheidsrechter de leiding over de groepswedstrijden Verenigde Staten - Paraguay (4-1) en Marokko - Haïti (4-2), waarna hij in de zestiende finales het duel tussen Frankrijk en Zweden (3-0) toegewezen kreeg. Het is voor de arbiter zijn tweede wereldkampioenschap. Waar hij in Qatar en op het EK 2024 bleef steken op twee wedstrijden, reikte hij tijdens het EK 2020 wel tot de laatste fase met een achtste finale en een halve finale. De wedstrijd in Texas heeft een opvallend randje, aangezien Marokko ten koste van het Nederlands elftal de achtste finales wist te bereiken.
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Die zal geen kaart durven geven aan Marokko.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Die zal geen kaart durven geven aan Marokko.