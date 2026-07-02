Remko Pasveer keert terug bij oude liefde in opvallende dubbelrol

FC Twente staat op het punt om terug te halen naar Enschede. De doelman maakt transfervrij de overstap, nadat zijn contract bij Heracles Almelo na de degradatie uit de Eredivisie niet werd verlengd. Volgens transferjournalist Mounir Boualin is de rentree van de routinier inmiddels volledig in kannen en kruiken. Pasveer gaat in De Grolsch Veste een dubbelrol vervullen, waarbij hij als derde keeper fungeert en tevens aan de slag gaat als assistent-keeperstrainer.

Technisch directeur Erik ten Hag en de kersverse aanwinst zijn geen onbekenden van elkaar. Het duo werkte in het verleden al succesvol samen bij zowel FC Twente als Ajax. Ten Hag, die sinds februari de technische scepter zwaait in Enschede, was op zoek naar versterking voor het keepersgilde na het vertrek van tweede doelman Przemyslaw Tyton. Waar de club voor de positie direct achter eerste keuze Lars Unnerstall nog in de markt is voor andere namen, is de in Enschede geboren Pasveer puur gehaald als back-up voor de breedte.

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De sluitpost kende een teleurstellende tweede seizoenshelft. In januari verruilde hij Ajax nog transfervrij voor Heracles Almelo in een poging de club te behoeden voor degradatie. Die missie mislukte: de Almeloërs eindigden stijf onderaan op de achttiende plaats en degradeerden rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Na het dramatische seizoen, waarin de ploeg slechts negentien punten pakte en vijftig tegentreffers meer incasseerde dan het zelf scoorde, kwam het kortstondige avontuur van de doelman in Almelo ten einde.

Ondertussen draait de zoektocht naar een volwaardige concurrent voor Unnerstall op volle toeren. Ten Hag heeft meerdere ijzers in het vuur, waaronder Kayne van Oevelen van FC Volendam. De gesprekken met de Volendammers verlopen echter stroef en van een akkoord is nog geen sprake. Ook voormalig FC Twente-doelman Jeffrey de Lange en Jesper Schendelaar van PEC Zwolle staan op het wensenlijstje. De Lange, momenteel uitkomend voor het Franse Olympique Marseille, mikt echter nadrukkelijk op speelminuten en ziet een rol als tweede viool niet zitten.

Voor Pasveer betekent de transfer een terugkeer naar zijn roots. De ervaren kracht komt uit de jeugdopleiding van de Tukkers en stond tussen 2004 en 2006 al onder contract bij het eerste elftal. In 2021 stond hij ook al open voor een hereniging, toen hij uit zijn contract liep. "Mijn contract loopt sowieso af en ik wil graag blijven spelen", aldus de doelman destijds. "Als FC Twente op een gegeven moment zegt een keeper nodig te hebben en ik heb geen club, dan is alles bespreekbaar", zei hij toen. Uiteindelijk kwam de Enschedese club destijds niet, waarna hij naar Ajax vertrok en daar tot honderd officiële wedstrijden kwam. Nu is de cirkel alsnog rond.