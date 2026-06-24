Gestopte Thomas Buitink (26) doet boekje open over vreselijke jeugd

verraste vorige week vriend en vijand door op 26-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn professionele voetballoopbaan. In gesprek met de Stentor doet hij nu een boekje open over de mentale worstelingen waarmee hij al jaren kampt.

Buitink stond sinds 2024 onder contract bij PEC Zwolle, maar maakte vorige week plots bekend zijn contract in te leveren. Hij gaat nu als amateur verder bij Sparta Nijkerk.

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Het leven leek Buitink toe te lachen als profvoetballer. “Maar ik was absoluut niet gelukkig”, vertelt hij. De spits kreeg als tiener al te maken met depressies. “Je bent dan op zo’n donkere plek, dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Ik heb echt diep gezeten. Het leven hoeft dan even niet meer van je. Dat gevoel van toen hoop ik nooit meer mee te maken.”’

“Die periode heeft er wel voor gezorgd dat ik nu heel erg aan het worstelen ben met dingen”, vervolgt hij. Buitink staat volledig achter zijn besluit om te stoppen als prof. “Het is beter voor mijn eigen welzijn en geluk, hoe moeilijk het ook is.”

“Er was interesse van clubs uit de eerste divisie en het buitenland, maar ik weet dat ik hier het gelukkigst van ga worden. De laatste jaren hebben bij mij te veel schade aangericht”, gaat de spits verder. Buitink doet zijn verhaal weloverwogen. “Want er moeten meer voetballers zijn die dit herkennen. Al kan ik maar één iemand helpen en heeft hij er steun aan, dan zou dat al heel waardevol kunnen zijn.”