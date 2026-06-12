Zoveel mensen keken naar eerste WK-duel tussen Mexico en Zuid-Afrika

De openingswedstrijd van het WK 2026 tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika heeft donderdagavond zo'n 1,7 miljoen Nederlandse televisiekijkers getrokken, zo blijkt uit cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO). Daarmee kende het mondiale eindtoernooi een goede start op de Nederlandse buis, hoewel de eerste wedstrijd van het WK in 2022 méér kijkers haalde.

Voordat de bal daadwerkelijk ging rollen in het Estadio Azteca in Mexico-Stad, schakelden ruim 1,3 miljoen mensen in voor de officiële openingsceremonie. Zij zagen onder meer optredens van artiesten als Shakira en Burna Boy. De wedstrijd zelf eindigde uiteindelijk in een 2-0 overwinning voor de Mexicanen, dankzij treffers van Julián Quiñones en Raúl Jiménez. Het harde duel leverde bovendien drie rode kaarten op: twee voor Zuid-Afrika en één voor Mexico.

Kijkcijfers vallen lager uit dan bij de start in Qatar

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Hoewel het toernooi met 1,7 miljoen kijkers uitstekend is begonnen, liggen de cijfers wel lager dan bij de start van het vorige wereldkampioenschap. Destijds zagen bijna 2,2 miljoen Nederlanders hoe gastland Qatar het opnam tegen Ecuador (en met 0-2 verloor).

Deze daling is deels te verklaren door het aanzienlijke tijdsverschil met Noord-Amerika. Daarnaast spelen de veranderde meetmethodieken van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) een rol in de huidige rapportages. Het duel tussen Qatar en Ecuador werd destijds gespeeld op vrijdagavond, om 17.00 uur (Nederlandse tijd).