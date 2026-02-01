maakt een moeizame periode door in zijn carrière. De doelman van Feyenoord krijgt op sociale media forse kritiek tijdens de wedstrijd tegen PSV, nadat hij donderdag al niet vrijuit ging tegen Real Betis. Gaat Feyenoord in de laatste twee dagen nog de transfermarkt op voor een nieuwe keeper?

PSV kwam al vroeg op voorsprong tegen Feyenoord. In de tiende minuut belandde een indraaiende vrije trap van Joey Veerman in het strafschopgebied bij Armando Obispo, die kon binnenkoppen. Wellenreuther kwam bepaald niet overtuigend uit zijn doel en tastte mis.

Even daarna werd het 2-0. Wellenreuther probeerde een voorzet van Mauro Júnior weg te tikken, maar kreeg zijn hand niet volledig tegen de bal aan. Vervolgens kon Guus Til in een leeg doel afronden. Had Wellenreuther niet aan de bal gezeten, dan had Jordan Bos die wellicht kunnen wegkoppen.

Eerdere fouten dit seizoen

Donderdag overtuigde Wellenreuther in de Europa League ook niet. Bij de 1-0 van Antony was veel te doen om zijn keeperswerk. De Duitse doelman van Feyenoord stond op ongeveer vier meter van zijn doellijn toen Antony vanaf een meter of twintig uithaalde. Wellenreuther kreeg zijn vingertoppen nog wel tegen de bal, maar kon een doelpunt uiteindelijk niet voorkomen.

Vóór deze week lag Wellenreuther enkele keren onder een vergrootglas. Al vroeg in het seizoen ging het mis bij Excelsior, waar hij een houdbaar schot onvoldoende verwerkte en Feyenoord op achterstand kwam. In de thuiswedstrijd tegen NEC kwam hij diep in blessuretijd te ver uit zijn doel en moest hij een tegengoal incasseren. Die momenten voedden het beeld van een keeper die in cruciale fases niet altijd de juiste keuze maakt.

Dat gevoel werd versterkt in Europa. Tegen Celtic ging Wellenreuther vlak voor rust pijnlijk in de fout bij de opbouw, wat direct leidde tot een tegentreffer en opnieuw een nederlaag voor Feyenoord. Ook in latere wedstrijden doken risicomomenten op, zoals een misrekening bij een corner tegen FC Twente (waar Feyenoord ontsnapte dankzij een overtreding) en een te vroege uitloopactie tegen Sturm Graz die ternauwernood niet werd afgestraft. Het zijn geen structurele missers, maar wel momenten die het vertrouwen in de sluitpost voorafgaand aan belangrijke duels onder druk zetten.

Basisplek op de tocht?

Met de fouten die Wellenreuther maakt, kan zijn basisplaats in het geding komen. Maar Feyenoord heeft Justin Bijlow net verkocht aan Genoa, dus lijkt Liam Bossin op dit moment zijn meest serieuze concurrent. Bossin heeft geen ervaring in de Eredivisie. Robin van Persie heeft verder ook Mannou Berger achter de hand. Het is de vraag of die bezetting voldoende is op dit moment. Feyenoord heeft op het moment van schrijven nog 57 uur om eventueel de markt op te gaan voor een nieuwe doelman.

In het verleden werd weleens gespeculeerd dat Wellenreuther beter voor de dag kwam als zijn concurrent Bijlow geblesseerd was. "Ik geloof daar niet in", zei hij daar zelf over in oktober 2025. "Helemaal niet zelfs. De periode dat ik mijn plek weer verloor was gewoon een lastige tijd voor heel Feyenoord. En het was ook duidelijk niet mijn beste fase in mijn loopbaan. Dat had volgens mij helemaal niets te maken met het feit dat andere keepers fit zijn of niet. Of met meer of minder druk voelen."

De prestaties van Wellenreuther lijken inderdaad niet samen te hangen met de afwezigheid van Bijlow, want na diens transfer beleeft Wellenreuther misschien wel de zwaarste periode uit zijn Feyenoord-loopbaan. Net nu hij vrij baan heeft.