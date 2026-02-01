El Ahmadi: 'Ik vind dat Feyenoord zich moet schamen'

Karim El Ahmadi is in aanloop naar de topper tussen PSV en Feyenoord kritisch op de prestaties van de Rotterdamse club. In de voorbeschouwing bij ESPN schetst de oud-middenvelder hoe groot het verschil is met eerdere edities van deze kraker.

"Het voelt wel echt anders dan de vorige topper in De Kuip", vertelt El Ahmadi. "Toen lagen ze nog dicht bij elkaar en nu is het gat wel heel groot. Voor Feyenoord is het belangrijk om voor de tweede plek te vechten, maar voor de titel staat Feyenoord er niet goed op. Het moet wel heel erg misgaan bij PSV als zij geen kampioen worden. Het is jammer dat daar de spanning niet is."

'PSV de duidelijke favoriet'

Volgens El Ahmadi is PSV dan ook de uitgesproken favoriet. Toch ziet hij bij Feyenoord wel tekenen van leven na de winterstop. "Als je de wedstrijden na de winterstop bekijkt, zie je wel een bepaald gif bij Feyenoord. Ze willen er echt voor gaan, maar ze hebben ook pech met blessures. Het is maar de vraag wie er vandaag kunnen spelen. De laatste wedstrijden zit Ueda er niet lekker in, maar in balbezit is hij wel echt beter dan Tengstedt."

Daarbij spaart El Ahmadi zijn oude club niet. "Ik vind dat Feyenoord zich moet schamen als je veertien punten achter staat op PSV, Europees bent uitgespeeld en niet meer in de beker zit", zegt de oud-Feyenoorder. "Ik hoopte eigenlijk dat je in mijn tijd altijd nog om de tweede plek kon spelen, want dat is een kleine prijs met Champions League-voetbal. Dat is de enige hoop voor Feyenoord dit seizoen. De kans om tweede te worden is aanwezig, maar het spel zal wel snel beter moeten."

Tot slot kijkt El Ahmadi vooruit naar het tactische schaakspel in Eindhoven. Andere ploegen lieten al zien waar PSV te raken is. NAC Breda en Bayern München maakten het PSV recent lastig door één-op-één hoog druk te zetten. "Tegen Heerenveen heeft Feyenoord in een heel laag blok gespeeld en dat was ook niet echt een succes. Tegen Sparta probeerden ze wel hoog druk te zetten, maar dat is ook niet de kracht van dit Feyenoord. Ik ben benieuwd wat Feyenoord vandaag gaat doen. Als PSV heel vast is aan de bal, maakt het niet uit hoe je druk zet, maar ze hebben soms wel moeite om de aanvallende bal te spelen."