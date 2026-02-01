Live voetbal 3

El Ahmadi: 'Ik vind dat Feyenoord zich moet schamen'

Karim El Ahmadi
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 februari 2026, 11:55

Karim El Ahmadi is in aanloop naar de topper tussen PSV en Feyenoord kritisch op de prestaties van de Rotterdamse club. In de voorbeschouwing bij ESPN schetst de oud-middenvelder hoe groot het verschil is met eerdere edities van deze kraker.

"Het voelt wel echt anders dan de vorige topper in De Kuip", vertelt El Ahmadi. "Toen lagen ze nog dicht bij elkaar en nu is het gat wel heel groot. Voor Feyenoord is het belangrijk om voor de tweede plek te vechten, maar voor de titel staat Feyenoord er niet goed op. Het moet wel heel erg misgaan bij PSV als zij geen kampioen worden. Het is jammer dat daar de spanning niet is."

'PSV de duidelijke favoriet'

Volgens El Ahmadi is PSV dan ook de uitgesproken favoriet. Toch ziet hij bij Feyenoord wel tekenen van leven na de winterstop. "Als je de wedstrijden na de winterstop bekijkt, zie je wel een bepaald gif bij Feyenoord. Ze willen er echt voor gaan, maar ze hebben ook pech met blessures. Het is maar de vraag wie er vandaag kunnen spelen. De laatste wedstrijden zit Ueda er niet lekker in, maar in balbezit is hij wel echt beter dan Tengstedt."

Daarbij spaart El Ahmadi zijn oude club niet. "Ik vind dat Feyenoord zich moet schamen als je veertien punten achter staat op PSV, Europees bent uitgespeeld en niet meer in de beker zit", zegt de oud-Feyenoorder. "Ik hoopte eigenlijk dat je in mijn tijd altijd nog om de tweede plek kon spelen, want dat is een kleine prijs met Champions League-voetbal. Dat is de enige hoop voor Feyenoord dit seizoen. De kans om tweede te worden is aanwezig, maar het spel zal wel snel beter moeten."

Tot slot kijkt El Ahmadi vooruit naar het tactische schaakspel in Eindhoven. Andere ploegen lieten al zien waar PSV te raken is. NAC Breda en Bayern München maakten het PSV recent lastig door één-op-één hoog druk te zetten. "Tegen Heerenveen heeft Feyenoord in een heel laag blok gespeeld en dat was ook niet echt een succes. Tegen Sparta probeerden ze wel hoog druk te zetten, maar dat is ook niet de kracht van dit Feyenoord. Ik ben benieuwd wat Feyenoord vandaag gaat doen. Als PSV heel vast is aan de bal, maakt het niet uit hoe je druk zet, maar ze hebben soms wel moeite om de aanvallende bal te spelen."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Beetje arrogant van el ahmadi om alleen psv te benoemen terwijl Ajax en NEC er net zo goed voorstaan en in Feyenoords nek zitten te hijgen. Het gaat dus niet alleen om en tussen Feyenoord en PSV, daar komt nog bij kijken dat Ajax en NEC meer kans maken op de tweede plek omdat ik vind dat zij over een sterkere en bredere selectie beschikken allebei, En ook nog eens stuk minder blessure gevallen hebben tot nu toe.

