Hélène Hendriks en Noa Vahle zijn in HNM De Podcast zeer lovend over het karakter van Ron Jans. Tijdens het gesprek denkt Hendriks terug aan een blunder die ze live op tv heeft gemaakt in gesprek met de trainer. In een interview vroeg ze aan Jans of zijn vrouw zijn zus was.

Jans kondigde onlangs aan dat hij na dit seizoen stopt als trainer. Voor Hendriks en Vahle reden om in hun podcast herinneringen aan de oefenmeester op te halen. Nadat Vahle heeft teruggeblikt op haar uitstapjes met FC Utrecht tijdens de afgelopen Europese campagne, bedenkt Hendriks zich ineens dat ze in het verleden een blunder heeft begaan in gesprek met Jans.

“Ik heb wel eens een foutje gemaakt bij Ron Jans”, leidt de presentatrice haar verhaal in. Dit gebeurde in de periode dat de trainer werkzaam was bij PEC Zwolle, tussen 2013 en 2017. “Hij moet dan voor de wedstrijd een interview met mij doen. Dat hadden we gedaan en toen liep hij naar een vrouw toe. Ik was ervan overtuigd dat het zijn zus was, dus ik zeg – in het interview – tegen hem: ‘Wat leuk dat je zus er ook is’.”

Daar bleek Hendriks het niet bij het juiste eind te hebben. “Hij keek mij aan en ik voelde al: dit is niet goed”, blikt ze terug. “Het was zijn vrouw. Dat zijn gênante momenten. En het was live.” De presentatrice weet nog goed hoe Jans hierop reageerde. “Hij keek me heel strak aan, maar uiteindelijk zag hij wel de humor. Maar ik voelde me ongemakkelijk…”