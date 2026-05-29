Ajax en Míchel naderen akkoord, Derksen en Van der Gijp kritisch op ‘Spaanse enclave’

Ajax lijkt een flinke stap dichter bij de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Volgens De Telegraaf ligt de Spanjaard nog altijd op pole position om in de Johan Cruijff ArenA aan de slag te gaan en hebben beide partijen inmiddels de intentie uitgesproken om met elkaar in zee te gaan. Ondertussen klinkt er bij Vandaag Inside stevige kritiek op de mogelijke aanstelling.

Donderdag maakte Girona officieel bekend afscheid te nemen van Míchel, wiens contract afliep in Spanje. Daarmee lijkt de weg vrij voor Ajax om door te pakken. De Telegraaf schrijft vrijdagochtend dat de gesprekken de komende periode geïntensiveerd en ligt de focus nu op zaken als salaris en de samenstelling van de technische staf. Van een definitief akkoord is nog geen sprake, maar de intentie om eruit te komen zou er aan beide kanten wel zijn.

Kritiek bij Vandaag Inside

Artikel gaat verder onder video

De mogelijke komst van Míchel wordt echter niet overal met enthousiasme ontvangen. In Vandaag Inside uitten Johan Derksen en René van der Gijp donderdagavond openlijk hun twijfels over de keuze van Ajax en technisch directeur Jordi Cruijff.

Derksen zette direct vraagtekens bij de taalbarrière en de koers die Ajax volgens hem vaart. “In Duitsland hebben ze hem niet genomen, omdat hij de Engelse taal niet beheerst. Spreken ze straks Spaans in Amsterdam?”, vroeg de analist zich hardop af. Ook sportmarketeer Chris Woerts waarschuwde dat Ajax dreigt te veranderen in “Manchester City 2” en sprak van een mogelijke “Spaanse enclave”.

Van der Gijp opperde ondertussen een alternatief voor de Amsterdammers. De voormalig voetballer ziet liever Dick Schreuder, die onlangs vertrok bij NEC, voor de groep verschijnen. “Neem lekker die trainer van NEC. Doe niet zo moeilijk”, aldus Van der Gijp, die weinig ziet in buitenlandse trainers waarbij communicatie een extra obstakel kan vormen. “Dan krijg je weer zo’n gast ernaast die alles moet gaan vertalen. Waar gaat het allemaal over?”

Woerts nam het tegelijkertijd op voor Míchel en wees op diens prestaties in Spanje. “Die Míchel is gewoon een goede trainer. Vorig seizoen werd hij nog derde”, stelde hij. Volgens Woerts zal uiteindelijk vooral de kwaliteit van de selectie bepalen hoe succesvol Ajax wordt.

Ook Derksen spaarde Jordi Cruijff niet en uitte kritiek op de richting waarin de club zich beweegt. “Eerst hadden we die rare Duitser die er een puinhoop van maakte, en nu wordt het een Spaanse enclave”, doelde hij op voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Van der Gijp sloot af met kritiek op Cruijffs voorkeur voor een vaste 4-3-3-formatie. “Ze spelen nergens meer standaard 4-3-3. Guardiola speelt soms zelfs met twee man achterin.”