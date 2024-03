Liverpool troeft Manchester United en Chelsea af en haalt pijler onder succesteam terug naar Anfield

Voormalig sportief directeur Michael Edwards (44) keert na twee jaar terug bij Liverpool, dat daarmee het eveneens geïnteresseerde Manchester United én Chelsea aftroeft. Deze keer krijgt hij een hoge positie binnen de Fenway Sports Group, de Amerikaanse eigenaren van de Engelse topclub, van waaruit hij grote invloed zal uitoefenen op de opvolging van succescoach Jürgen Klopp.

De Duitse trainer kondigde begin dit jaar aan dat hij komende zomer, na negen seizoenen in dienst van Liverpool, gaat vertrekken. Edwards was eerder al van 2011 tot 2022 werkzaam bij de Engelse topclub, laatstelijk als sportief directeur. Hij wordt beschouwd als een van de pijlers onder de successen van de laatste jaren, aangezien hij topspelers als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Alisson Becker naar de club wist te halen. Ook was hij verantwoordelijk voor de aanstelling van Klopp, die in 2015 als opvolger van Brendan Rodgers naar Anfield kwam.

Liverpool verving Edwards in 2022 door Julian Ward, die later overigens ook voor een functie bij Ajax werd genoemd voordat die club uiteindelijk voor Sven Mislintat koos. Een jaar later werd de positie overgenomen door de Duitser Jorg Schmadtke, maar die heeft Liverpool in januari verlaten. Edwards heeft volgens onder meer The Athletic een eerste toenadering om in zijn oude rol terug te keren afgewezen, maar hapt nu wel toe op de functie binnen FSG. Zijn belangrijkste focus zou nu de aanstelling van een nieuwe sportief directeur zijn, waarvoor Richard Hughes (die eerder deze maand vertrok bij Bournemouth) de gedroomde kandidaat zou zijn. Hughes wordt vervolgens verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer, waarbij Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) als voornaamste kandidaat wordt gezien.

Sinds zijn vertrek uit Liverpool zat Edwards niet stil. Hij wees behalve de toenadering van zijn vorige werkgever ook avances van zowel Chelsea als Manchester United af, schrijft The Athletic-journalist David Ornstein op X. Wel richtte hij een adviesbureau op, waar hij per 1 juni - als hij aan de slag gaat bij de FSG - zal gaan vertrekken. Als onderdeel van zijn nieuwe takenpakket krijgt hij niet alleen verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen bij Liverpool: Edwards moet ervoor zorgen dat er ook een tweede voetbalclub aan de FSG-stal wordt toegevoegd, zo bevestigt hij bij zijn presentatie.