Johan Derksen haalt dinsdagavond in Vandaag Inside uit naar niemand minder dan Romário da Souza Faria(59). De vroegere Braziliaanse vedette van PSV zegde deze week op het laatste moment een gepland bezoek aan Nederland af, Derksen concludeert: "Die is nog steeds zichzelf. Wel een grote voetballer, maar een flapdrol als het op afspraken aankomt."

Sportjournalist Frans van den Nieuwenhof (o.a. Eindhovens Dagblad, Voetbal International) schreef een boek over de Eindhovense jaren van de Braziliaanse doelpuntenmachine, dat komend weekend bij gepresenteerd gaat worden. Het was de bedoeling dat Romário daar persoonlijk bij aanwezig zou zijn, maar gisteren (dinsdag) werd duidelijk dat hij tóch niet afreist naar Nederland. Vanwege 'medische redenen' blijft hij in Brazilië, zo luidt de verklaring.

Het wegblijven van Romário verbaast Johan Derksen helemaal niets. "Hij was vroeger al onbetrouwbaar in afspraken maken", zegt De Snor. "Frans van den Nieuwenhof, die ook een prachtig boek over Willy van der Kuijlen maakte, heeft nu een groot boek over Romário gemaakt. Romário heeft ook meegewerkt en had beloofd om hier te zijn voor de presentatie, maar Romário is er weer niet. Dus die is nog steeds zichzelf. Wel een grote voetballer, maar een flapdrol als het op afspraken aankomt", aldus Derksen.

PSV pikte Romário in 1988 op in Brazilië, waar hij voor Vasco da Gama speelde. In vijf jaar tijd maakte de Braziliaan niet minder dan 128 doelpunten voor de Eindhovense club (in 125 wedstrijden, dus gemiddeld meer dan één goal per wedstrijd) en won hij drie landstitels en twee keer de KNVB Beker.

