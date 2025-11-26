De Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en PSV is een bijzondere voor . De aanvaller van Liverpool brak door bij PSV en treft woensdagavond dus zijn oude club. Niet geheel toevallig werd Gakpo dinsdag dan ook afgevaardigd naar de voorbeschouwende persconferentie van Liverpool. Hij vertelde onder meer met welke spelers van PSV hij nog contact heeft.

Gakpo volgt PSV ‘natuurlijk’ nog op de voet. “Ze doen het ontzettend goed momenteel en ik ben blij met de wedstrijden die ze winnen”, zegt het kind van de club, dat nog veel contact heeft met zijn oude ploeggenoten. “Niet per se over de wedstrijd tussen Liverpool en PSV, maar gewoon. Ik ben altijd benieuwd hoe het met ze gaat. Joey (Veerman, red.) spreek ik nog, maar ook Armando (Obispo) regelmatig. En Guus (Til) en Mauro. Eigenlijk de jongens die er al waren toen ik vertrok.”

Wie mist Gakpo het meest in Eindhoven? "Dat is een makkelijke vraag. Mijn ouders natuurlijk, want zij wonen er nog”, citeert het Eindhovens Dagblad. “Ook veel mensen bij PSV natuurlijk wel. Er werken daar veel goede mensen, die ik graag zie. Toch vergeet ik dat als het fluitsignaal gaat, want dan gaat het om voetballen. Voor mij is dat simpel, zo hoort het gewoon.”

Liverpool verkeert in een sportieve crisis. Met acht nederlagen in de laatste elf wedstrijden staat de druk er flink op. “We moeten vechten met Liverpool en hebben eerder ook goed gepresteerd”, weet Gakpo. “Belangrijk is dat we als team bij elkaar blijven, wat er ook gebeurt. Tegelijkertijd moeten we ook veel van elkaar vragen en eerlijk naar elkaar zijn, juist omdat er dingen moeten verbeteren.”

De Oranje-international maakte bij PSV ook weleens mindere periodes mee, maar: “De omvang van Liverpool is een groot verschil met PSV. In moeilijke periodes in Eindhoven kwam er ook best veel op ons als spelers van PSV af, omdat PSV een van de grootste teams van Nederland is. Dat is hier bij Liverpool niet anders, eigenlijk nog meer. Maar dan nog moet je als ploeg samen blijven.”

“Het valt nu allemaal net niet onze kant op en daar moeten we aan werken. Wij als spelers voelen een grote verantwoordelijkheid naar onszelf, naar de club, naar de fans. We weten wat we kunnen en op dit moment laten we het niet zien”, geeft Gakpo aan. “We moeten beter met achterstanden omgaan, is een van de dingen die we hebben doorgenomen. Het gevoel in de kleedkamer was wel een gevoel van verwarring, maar toch proberen we bij elkaar te blijven.”