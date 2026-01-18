AZ ontslaat Maarten Martens per direct

AZ heeft Maarten Martens ontslagen. Dat heeft de club bevestigd, na eerdere berichtgeving van journalist Mounir Boualin.
Boualin meldde op basis van meerdere bronnen dat het spoedoverleg na de 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle heeft geleid tot het einde van het dienstverband van Martens bij AZ. Aanleiding zijn de tegenvallende en vooral wisselvallige resultaten van de Alkmaarse club.
Vorige week boekte Martens met AZ nog een overtuigende 6-0 zege op Ajax in de KNVB Beker, maar hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende achtste plaats in de Eredivisie. De dramatische vertoning op bezoek bij PEC Zwolle bleek uiteindelijk de druppel voor de beleidsbepalers.
Inmiddels heeft AZ het nieuws officieel bekendgemaakt. Jong AZ-trainer Leeroy Echteld neemt voorlopig het stokje over als hoofdtrainer van AZ.
@Martin0345, Onterecht? AZ is zo wisselvallig. Midweeks een dijk van een wedstrijd op de mat leggen en op zondag niet thuis geven. Als dat een incident was dan was het onterecht maar 3-4 verliezen van Fortuna, 0-0 tegen het nietszeggende Jagiellonia Białystok, Go Ahead gelijk, van Twente verliezen nog eens van Heerenveen, onderuit tegen PSV met 5-1. In dit AZ zit veel meer als dat er op dit moment uit komt, het is serieus heel magertjes met een 8ste plaats
