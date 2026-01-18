AZ ontslaat Maarten Martens per direct

AZ heeft Maarten Martens ontslagen. Dat heeft de club bevestigd, na eerdere berichtgeving van journalist Mounir Boualin.

Boualin meldde op basis van meerdere bronnen dat het spoedoverleg na de 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle heeft geleid tot het einde van het dienstverband van Martens bij AZ. Aanleiding zijn de tegenvallende en vooral wisselvallige resultaten van de Alkmaarse club.

Vorige week boekte Martens met AZ nog een overtuigende 6-0 zege op Ajax in de KNVB Beker, maar hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende achtste plaats in de Eredivisie. De dramatische vertoning op bezoek bij PEC Zwolle bleek uiteindelijk de druppel voor de beleidsbepalers.

Inmiddels heeft AZ het nieuws officieel bekendgemaakt. Jong AZ-trainer Leeroy Echteld neemt voorlopig het stokje over als hoofdtrainer van AZ.