AZ ontslaat Maarten Martens per direct

AZ-trainer Maarten Martens
Foto: © Imago
18 januari 2026, 22:52   Bijgewerkt: 23:01

AZ heeft Maarten Martens ontslagen. Dat heeft de club bevestigd, na eerdere berichtgeving van journalist Mounir Boualin.

Boualin meldde op basis van meerdere bronnen dat het spoedoverleg na de 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle heeft geleid tot het einde van het dienstverband van Martens bij AZ. Aanleiding zijn de tegenvallende en vooral wisselvallige resultaten van de Alkmaarse club.

Vorige week boekte Martens met AZ nog een overtuigende 6-0 zege op Ajax in de KNVB Beker, maar hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende achtste plaats in de Eredivisie. De dramatische vertoning op bezoek bij PEC Zwolle bleek uiteindelijk de druppel voor de beleidsbepalers.

Inmiddels heeft AZ het nieuws officieel bekendgemaakt. Jong AZ-trainer Leeroy Echteld neemt voorlopig het stokje over als hoofdtrainer van AZ.

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

'Woordenwisseling tussen Van Persie en Timber in kleedkamer van Feyenoord'

John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

John van den Brom baalt flink van zijn zaakwaarnemer na interview bij ESPN

Robin van Persie en Quinten Timber

Van Persie over Timber: ‘Of er een weg terug is voor hem? Ik denk het niet’

Ajeto!
620 Reacties
1.210 Dagen lid
3.771 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dat heeft nog lang op zich laten wachten.

Martin0345
242 Reacties
930 Dagen lid
1.259 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onterecht.

Martin0345
242 Reacties
930 Dagen lid
1.259 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

8e plaats met een wedstrijd minder gespeeld. Ze hebben gewoon een reëel uitzicht op plek 2. AZ is geen Real Madrid...

Ajeto!
620 Reacties
1.210 Dagen lid
3.771 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martin0345, Onterecht? AZ is zo wisselvallig. Midweeks een dijk van een wedstrijd op de mat leggen en op zondag niet thuis geven. Als dat een incident was dan was het onterecht maar 3-4 verliezen van Fortuna, 0-0 tegen het nietszeggende Jagiellonia Białystok, Go Ahead gelijk, van Twente verliezen nog eens van Heerenveen, onderuit tegen PSV met 5-1. In dit AZ zit veel meer als dat er op dit moment uit komt, het is serieus heel magertjes met een 8ste plaats

VARcheck
131 Reacties
205 Dagen lid
59 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Te lang met ontslag gewacht. Zo wisselvallig dit seizoen. Wie o wie zet deze jonge ploeg weer op het winnende pad?

Maarten Martens

Maarten Martens
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (2 jul. 1984)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Twente
19
7
29
7
Sparta
19
-10
29
8
AZ
18
2
28
9
Heerenveen
19
1
24
10
Utrecht
18
4
23

Complete Stand

