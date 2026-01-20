Live voetbal 4

KNVB spreekt zich uit over WK-boycot: 'Trump dreigt een hoop'

Frank Paauw en Donald Trump met op de achtergrond de wereldbeker
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
20 januari 2026, 18:41

KNVB-voorzitter Frank Paauw heeft dinsdag gereageerd op de steeds luider klinkende roep om een boycot van het WK voetbal dat komende zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt georganiseerd. Nederland gaat 'tot nu toe wel' meedoen aan het toernooi, aldus Paauw, die zijn ogen en oren echter niet sluit voor de strapatsen van de Amerikaanse president Donald Trump.

In zijn tweede ambtstermijn lijkt Trump vast van plan de bestaande wereldorde compleet omver te trekken. Hij bemoeit zich nadrukkelijk met de oorlogen tussen Israël en Hamas en Rusland en Oekraïne, greep recent keihard in in Venezuela en aast nu écht op de annexatie van Groenland, dat bij het koninkrijk Denemarken hoort. Daarnaast is het in zijn eigen land onrustig, waarbij de president niet schuwt om grof geweld tegen burgers in te zetten. Het werpt een schaduw over het aankomende WK, dat over minder dan vijf maanden (11 juni) losbarst.

Journalist en columnist Teun van de Keuken is een petitie gestart om op te roepen om het WK te boycotten. Die is nu drie dagen online en heeft op het moment van schrijven inmiddels ruim 81.000 ondertekenaars. Ook Bernard Welten, een voorganger van Paauw als hoofdcommissaris in Amsterdam, vindt dat de maat vol is. In een veel gedeelde post op LinkedIn somt Welten op waar Trump allemaal mee bezig is geweest de laatste tijd: "Rechters en aanklagers werden aangevallen. Onafhankelijkheid werd ingeruild voor loyaliteit. Leugens werden genormaliseerd. Klimaatwetenschap werd ontkend. De vrije pers werd tot vijand verklaard. Bondgenootschappen verzwakt. Autoritaire leiders gelegitimeerd. Justitie en uitvoeringsdiensten politiek ingezet." Welten pleit dan ook voor een "zichtbaar maatschappelijk signaal, te beginnen met het boycotten van het WK voetbal zolang sport wordt gebruikt als decor voor autoritaire normalisering en geopolitieke chantage."

Paauw is dinsdag in Den Haag om een prijs uit te reiken bij de Nieuwsfoto van het Jaar. De voormalig hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam én Amsterdam werd bij die gelegenheid ook gevraagd naar de Nederlandse aanwezigheid op het WK van komende zomer. Oranje gaat 'tot nu toe wel' naar het toernooi, wordt Paauw geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "Maar Trump dreigt een hoop", voegt de bondsvoorzitter daaraan toe. "De KNVB is zich bewust van de geopolitieke ontwikkelingen en we trekken hierin samen op met de Nederlandse overheid", zegt Paauw ook.

Wat vind jij: moet Nederland het WK van 2026 boycotten?

77 stemmen

0laf
1.076 Reacties
1.212 Dagen lid
5.514 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het zou de KNVB sieren als ze boycotten. Niet meedoen aan die Trumpshow met Infantino als bijzit.

Veluwe
62 Reacties
90 Dagen lid
79 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De KNVB moet spoedig duidelijke grenzen stellen wat de voorwaarden zijn om wel of niet mee te doen aan de WK. Dan weet iedere Nederlander waar hij aan toe is, en kom je ook niet op een glijdende schaal waarbij de KNVB de grenzen steeds gaat bijstellen. Bijvoorbeeld inval in Groenland o.g. is boycot WK.

Martine
207 Reacties
348 Dagen lid
598 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind nog steeds dat je politiek en sport gescheiden moet houden. Sporters hebben 0 invloed op politieke beslissingen. Heb ik trouwens altijd, ook in het geval van Rusland/oekraine, gevonden. Maar daar zullen het velen, ook hier, niet mee eens zijn. Maar het is hier een democratie zeggen ze dus ik mag mijn mening uitspreken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

