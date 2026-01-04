Hedwiges Maduro heeft zich zondag van zijn meest humoristische kant laten zien. De voetbaltrainer komt met een officieel statement, nadat zijn naamgenoot Nicolás Maduro, de president van Venezuela, in de nacht van vrijdag op zaterdag werd opgepakt door Donald Trump.

Conflict Venezuela en Verenigde Staten

De president van de Verenigde Staten is al een tijdje ontevreden over Venezuela. Zo zou het aantal migranten dat de overstap maakte van Venezuela naar de VS enorm zijn toegenomen de laatste jaren door de economische crisis en de maatregelen van Maduro. Ook denkt Trump dat er grote hoeveelheden drugs Amerika inkomen door toedoen van Venezuela en haar president, die leider van een drugskartel zou zijn.



Afgelopen weekend was Trump er klaar mee en liet hij Maduro en zijn vrouw oppakken. Ook waren er explosies te horen in onder andere de hoofdstad Caracas. Dat Trump eigenhandig ingrijpt in een ander land, is echter verboden. Landen als Rusland, Iran en Cuba hebben de maatregelen van de Amerikaanse president al streng veroordeeld.

China kwam bijvoorbeeld met de volgende verklaring: "Zulk hegemonistisch gedrag van de VS vormt een ernstige schending van het internationaal recht, maakt inbreuk op de soevereiniteit van Venezuela en vormt een bedreiging voor de vrede en veiligheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. China is hier fel tegen."

Reactie Maduro

Bepaalde mensen dachten dat Maduro, de oud-middenvelder en voetbaltrainer, was opgepakt en stuurden hem bezorgde berichten. Zij vergisten zich echter. Om iedereen gerust te stellen, plaatste Hedwiges zondag een 'officieel statement' op social media. "Mij krijg je niet zomaar te pakken, kortom ik ben oke. Op het middenveld was ik vaak de “vrije man” en gelukkig ben ik dat nu nog steeds", luidt de komische reactie van de trainer, die ook een passende foto bij het bericht voegt.