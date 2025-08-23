Trump hint op bizarre uitnodiging voor WK 2026: 'Hij is heel respectvol naar mij geweest'

Donald Trump zinspeelt tijdens een persmoment met Gianni Infantino op het mogelijk uitnodigen van Vladimir Poetin voor het WK van 2026. Hoewel Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne is uitgesloten van deelname aan het eindtoernooi, zou Trump de omstreden president van het land dus wél willen ontvangen.

Trump spreekt de pers toe vanuit zijn Oval Office, vergezeld door zijn vice-president JD Vance en FIFA-voorzitter Infantino. Terwijl Infantino aan het praten is begint de Amerikaanse president, die voor de gelegenheid een rode pet voorzien van het opschrift 'Trump was right about everything' ('Trump had over alles gelijk') heeft opgezet, plots te rommelen in zijn bureau, waaruit hij een foto tevoorschijn haalt.

"Ik heb zojuist een foto toegestuurd gekregen van iemand die er heel erg graag bij wil zijn", begint Trump vervolgens te vertellen. "Hij is heel respectvol naar mij en naar ons land toe geweest, maar niet zo respectvol naar anderen", zegt de president, waarna hij de pers de foto van hemzelf met Poetin toont. "Ik dacht dat jullie dit wel zouden willen zien. Ik geloof dat Poetin (naar het WK, red.) gaat komen, afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Er staan de komende weken veel dingen te gebeuren. Maar ik vond het een mooie foto van hem en ik sta er okay op", aldus Trump.

Trump en Poetin hadden vorige week voor het eerst sinds Trumps herverkiezing een face to face-ontmoeting, waar de bewuste foto zo te zien ook is genomen. In Alaska spraken de twee wereldleiders over de oorlog in Oekraïne. Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne, waarin hij de Democratische kandidaat Kamala Harris versloeg, om 'binnen 24 uur' een einde te maken aan de gewapende strijd in Oost-Europa. Toen dat overduidelijk niet lukte, deed de president die belofte in april van dit jaar af als 'een grap'. "Ik bedoelde dat figuurlijk en als overdrijving, omdat ik een punt wilde maken", aldus Trump.