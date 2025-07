Trump heeft vervelend nieuws voor voetbalfans die WK 2026 bezoeken

Het WK van 2026 wordt voor veel voetbalfans een prijzige onderneming. Met de invoering van nieuwe immigratiewetten van president Donald Trump stijgen de visumkosten fors voor toeristen die het toernooi in de Verenigde Staten willen bijwonen. De wetten, onderdeel van het totaalpakket in de 'Big Beautiful Bill', werden onlangs ondertekend en bevatten een onaangename bepaling voor internationale bezoekers.

Toeslag van 250 dollar

De meest opvallende maatregel is de invoering van een ‘visa integrity fee’ van 250 dollar voor veel niet-Amerikaanse bezoekers die een toeristenvisum nodig hebben om het land binnen te komen. Voor supporters uit landen die geen deel uitmaken van het Visa Waiver Programma – waarmee onder andere Nederlanders via een ESTA zonder visum naar de VS kunnen reizen – betekent dit een flinke stijging van de kosten.

Tot nu toe lagen de kosten voor een toeristenvisum rond de 180 dollar. De nieuwe wet zorgt dus voor een stijging van een kleine 40 procent. De extra kosten zijn bedoeld om het Amerikaanse visumsysteem te versterken en zouden deels kunnen worden teruggevorderd, mits de bezoeker zich aan alle voorwaarden houdt en het land op tijd verlaat. In de praktijk is het echter de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk het restitutieproces zullen doorlopen, gezien de bureaucratische rompslomp.

Fans uit Europa grotendeels ontzien

Voor veel voetbalfans uit Europa verandert er vooralsnog niets. Reizigers uit Nederland, België en de meeste andere Europese landen maken gebruik van het ESTA-programma, waarmee zij zonder visum – en dus zonder de nieuwe toeslag – de Verenigde Staten kunnen bezoeken. Wel geldt er een aparte reistoestemming die ongeveer 21 dollar kost.

Dat betekent dat de nieuwe regels vooral gevolgen hebben voor supporters uit landen als Zuid-Afrika, India, China en een deel van Zuid-Amerika. “Het is een ontmoedigend signaal richting buitenlandse fans”, schrijven Amerikaanse media.

Ook wedstrijden in Mexico en Canada

Het WK van 2026 wordt georganiseerd door drie landen: de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hoewel het overgrote deel van de wedstrijden in de VS plaatsvindt, kunnen fans ervoor kiezen om hun reis te beperken tot Mexico of Canada, waar geen extra visumtoeslag geldt. Toch zullen veel topwedstrijden – waaronder de finale – in Amerikaanse steden worden gespeeld.